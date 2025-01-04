Втім, це можна також зробити й напередодні – у другий Святвечір, який ще називають Голодна Кутя. Про це детальніше – розповідає 24 Канал.

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Коли святять воду перед Водохресним Святвечором

У вересні 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Тому цьогоріч громадяни відзначатимуть Водохреще 6 січня, а напередодні зберуться на другий Святвечір. У цей день традиційно відбуваються богослужіння у церквах, які відвідують віряни. Зазвичай християни моляться Господу за здоров'я, добробут й мир.

Освячення води здійснюється двічі – у Водохресний Святвечір і у Богоявлення. Напередодні Водохреща, після літургії, відбувається відповідний обряд у храмах. Освячену воду можна взяти додому та пити натщесерце протягом року. Також її слід зберігати в скляній посудині біля ікон.

Що цікаво, священники можуть освятити воду в ополонках, де потім люди традиційно купатимуться. Цей обряд проводять безпосередньо на свято Богоявлення, 6 січня.

Освячення води на Водохресний Святвечір 2025 / Фото Pinterest

Коли раніше відзначали Водохресний Святвечір

Наразі Водохреще відзначають 6 січня, оскільки 1 вересня 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Дати більшості релігійних свят змістилися на 13 днів.

Однак деякі українці дотримуються старого календаря, тому відзначатимуть Водохреще 19 січня. Традиційно напередодні, 18 січня, люди зберуться за святковим столом на другий Святвечір.