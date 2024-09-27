За новоюліанським календарем віряни вже відзначили це свято 14 вересня. Що не можна робити у Воздвиження Хреста Господнього – розповість LifeStyle24.

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Воздвиження Хреста Господнього 2024: історія свята

У IV столітті імператор Костянтин Великий, який був християнином, вирішив знайти хрест, на якому розіп'яли Ісуса. Правитель попросив свою матір, царицю Олену, допомогти йому з пошуками. Жінка вирушила до Єрусалиму, де натрапила на печеру-святиню. Там Олена побачила три хрести, але не могла зрозуміти, на якому саме розіп'яли Сина Божого. Тоді цариця вирішила доторкатися кожним з них до важкохворої жінки. Після піднесення одного з хрестів до немічної, та одужала, а реліквію – було знайдено.

Згодом християни вирішили підняти цей хрест на вершину, щоб усі бачили святиню. Так і з'явилася назва свята – Воздвиження Хреста Господнього.

Що не можна робити

У цей день забороняється вживати продукти м'ясного походження, натомість варто дотримуватися одноденного посту.

Водночас не можна виконувати важку фізичну роботу, зокрема прибирати, прати та працювати в полі. Також не рекомендується гучно лаятися, сваритися, з'ясовувати стосунки, заздрити, лихословити та пліткувати. До того ж не варто брати чи позичати гроші в борг, бо накличете фінансові труднощі. Крім цього, не можна відмовляти у допомозі немічним, бо наступний рік принесе лише невдачі.

Що можна робити

Цей день варто провести у сімейному колі. Рекомендується відвідати церкву та помолитися за здоров'я родини. До того ж можна поставити свічки у будинку, оскільки це допоможе очистити оселю й захистити її від злих духів.