Сьогодні LifeStyle 24 розповість, як не варто називати хлопчиків. Ці імена поступово покидають тренди. Звичайно, ви завжди можете обрати їх для дитини. Проте, можливо, краще знайти сучасніший варіант.

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Які чоловічі імена вже не в моді

Стефан

Ім'я Стефан має давньогрецьке походження та трактується як "діадема" або "вінок". До речі, таку прикрасу колись носила богиня та покровителька шлюбу, жінок і народження Гера. Власники цього імені люблять перебувати у центрі уваги, а особливо коли йдеться про протилежну стать. Можуть довго обирати майбутню дружину.

Георгій

Ім'я Георгій також з'явилося у Стародавній Греції. Воно перекладається як "землероб". Близькі люди можуть довіритися таким чоловікам, якщо переживають складну ситуацію. Оскільки вони вміють слухати та підтримувати. Однак ніколи не дадуть пораду, коли про неї не попросять, адже зважають на почуття інших.

Добірка чоловічих імен / Фото Canva

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Вільгельм

Ім'я Вільгельм має давньоверхньонімецьке походження та складається з двох слів: "willio", яке перекладається як "воля", та helm – "шолом", "захист". Зараз його можна почути у різних країнах світу, зокрема у Франції, Італії, Іспанії та Португалія. Хлопці, які мають це ім'я, не любить ділитися своїми почуттям з іншими, бо є доволі закритим.

Антон

Ім'я Антон має давньоримське коріння та походить від імені Антоній. Раніше було дуже популярне серед аристократів. Має значення "гідний похвали", "той, що вступає в бій". Чоловіки, яким належить це ім'я, завжди виступають за справедливість. Вони ніколи не кинуть у біді слабшого або того, хто потребує допомоги.