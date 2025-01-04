Крім цього, хтось вважає, що такий обряд символізує духовне очищення та зміцнення духу. Втім, чи насправді це так – розповідає 24 Канал з посиланням на Православну церкву України.

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Що символізує обряд купання на Водохреще

Свято Водохреще пов'язане з подією хрещення Ісуса Христа Іваном Хрестителем на річці Йордан. У 30-річному віці Син Божий проявив себе людям як Спаситель. Коли Ісус вийшов на берег, то з небес почувся голос Господа. Він назвав Христа своїм Сином. І на Нього зійшов Святий Дух в образі голуба. Тому 6 січня віряни також відзначають свято Богоявлення.

У давнину наші предки вірили у цілющі властивості освяченої води. Пращури почали купатися у водоймах на Водохреще, бо вважали, що стануть здоровішими. Крім цього, хтось вважав, що купання в ополонці може навіть "змити гріхи". Втім, за словами священників Православної церкви України, ця традиція не має нічого спільного з духовним очищенням чи Божим благословенням. Вода не здатна змити гріхи, натомість люди можуть отримати серйозні проблеми зі здоров'ям, якщо не підготуються до купання в ополонці.

Купання на Водохреще / Фото Pinterest

Як правильно купатися на Водохреще

Купання на Водохреще – серйозне випробування для організму, яке потребує відповідальної підготовки. Для того, щоб уникнути шкоди для здоров'я, варто дотримуватися важливих правил. Так, не можна вживати алкоголь ні до, ні після занурення навіть якщо дуже хочеться. Спиртові напої не лише не зігріють, а й можуть послабити контроль над тілом, збільшуючи ризик переохолодження чи травм. Тому краще випити чай.

У крижаній воді не можна перебувати довше 10 – 15 секунд, тож слід швидко зануритися з головою й одразу вийти на сушу. Після цього варто зайти у тепле приміщення та добре витертися махровим рушником, щоб відновити кровообіг.

Важливо зазначити, що плавання в холодній воді є безпечним для здорових людей, якщо вони займаються цим регулярно. Однак ті, хто купатиметься в ополонці без попередньої підготовки, може застудитися або навіть отримати інсульт.

Особливо не рекомендовано плавати в холодній водоймі літнім, дітям, людям, які мають цукровий діабет, проблеми із серцем або будь-яку хворобу у гострому стані.