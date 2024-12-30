У цей день варто дотримуватися кілька важливих правил, щоб найзаповітніші мрії здійснилися у 2025 році. Як правильно загадати бажання на Новий рік – розповідає 24 Канал.

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Як загадати бажання на Новий рік

Перед тим як безпосередньо загадати бажання, важливо присвятити час роздумам про те, чого вам насправді хочеться. Зосередьтеся на тому, що для вас найважливіше, і чого ви прагнете. Однак важливо будувати свої бажання чітко й лаконічно. Так, замість "Хочу щастя", краще сформулювати – "Я шукаю роботу, яка приносить радість і достаток".



Обов'язково варто записати свої бажання на папері. Це не тільки допоможе структурувати думки, але й мотивуватиме діяти вже зараз. Взявши ручку в руки, ви маєте формулювати свої бажання в теперішньому часі. Тоді ваші мрії звучатимуть так, ніби вже втілилися в реальність. Наприклад, замість "Я хочу вирушити в подорож", напишіть – "Я подорожую країнами Європами" і так далі.

Крім цього, намагайтеся уникати частки "не", щоб не накликати біди. Краще написати власні мрії, бувши позитивно налаштованим, ніж привабити негатив у життя неправильним формулюванням. Тому замість фрази "Я не хочу хворіти", скажіть – "Я здоровий і сильний". Не забувайте про те, що ваші бажання мають приносити користь, але не шкодити іншим. Також не слід загадувати те, на що не здатні вплинути. Так, якщо ви посварилися з рідною людиною, то не можна бажати, щоб вона змінила свою думку. Краще зосередитися на власних діях та написати – "Я покращую стосунки з близькими".

Як правильно загадати бажання на Новий рік / Фото Freepik

Водночас не рекомендується бажати недосяжного. Так, замість "Я стану мільйонером", напишіть – "Я працюю на стабільній роботі, що приносить гарний дохід".

Варто зазначити, що не можна розповідати нікому про власні бажання. Вони мають залишитися в таємниці, щоб швидше здійснилися.

Які існують інші способи

Також можна загадувати бажання тоді як тільки наближається бій курантів. Поки б'є годинник, слід записати мрію, запалити листочок сірником, попіл кинути на дно келиха ігристого вина, а потім відразу випити.

До того ж можна добре уявити бажане та намалювати це на папірці. Згодом перев'язати цей листок червоною ниткою та надійно сховати.