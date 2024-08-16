У цей день, за традицією, потрібно спекти хліб та роздати його нужденним. На святковому столі має стояти багато страв. Кажуть, то тоді наступного року буде багатий врожай. Більше про свято розповість LifeStyle 24.

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Нерукотворного образу Господа Нашого Ісуса Христа

Нерукотворний образ Ісуса Христа перенесли з Едеси до Константинополя. Вважається, що одного разу король Авгар захотів, щоб Господь його зцілив від недуги. Син Божий тоді не зміг прийти особисто, але приклав до свого лиця полотно, на якому після цього залишився відбиток. Коли образ віддали Авгару, король одужав, а також став християнином. З 944 році святиня зберігається у храмі Благовіщення Пресвятої Богородиці.

Що не можна робити

Не можна сваритися, лихословити, лінуватися.

Заборонено відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.

Не варто викидати крихти від хліба, краще нагодуйте ними птахів.

Не рекомендується байдикувати.

Народні прикмети

Якщо вже відлітають журавлі, то на свято Покрови вдарить мороз.

Якщо у річках та озерах не буде бушувати вода, то чекайте на теплу осінь.

Якщо зберете хороший врожай горіхів, то наступного року отримаєте багато жита.

Якщо побачите на небі білі зірки, то найближчим часом буде ясно.

Що ще відзначають

Щороку 16 серпня відзначається Всесвітній день повітряних зміїв. Є думка, що така річ була виготовлена в Китаї дуже давно. Спочатку ці літальні апарати мали прямокутну форму, яку прикрашали картинки з міфології. На деяких повітряних зміях можна було побачити струни або свистки, аби вони могли ще й видавати звуки.

Крім того, сьогодні – День чоловічої краси або День догляду за собою для чоловіків. Перше святкування відбулося у Сполучених Штатах Америки у 2007 році. Запровадила таку подію компанія American Crew, яка виготовляє товари для чоловіків, аби вони могли доглядати за собою.