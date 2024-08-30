Надворі – останні літні дні, тож вже варто готуватися до осені, якщо ви ще цього не зробили. Зокрема, у понеділок діти підуть до школи, розпочинається новий навчальний рік, тому перевірте, чи все важливе встигли завершити. Більше інформації про сьогоднішнє церковне свято розповість LifeStyle 24.

Актуально Календар релігійних свят на вересень 2024 року: що відзначатимуть українці

День пам'яті святих Олександра, Івана, Павла, патріархів Царгородських

Олександр був вікарієм, коли патріархом Константинополя став святитель Митрофан. Святий намагався боротися з язичниками, а також був присутній на Першому Вселенському Соборі, що проходив в Нікеї. Іван за життя виступав проти єретиків, а Павло обіймав посаду патріарха, коли правив імператор Лев IV.

Що не можна робити

Не можна сваритися, лихословити та лінуватися.

Заборонено грати в азартні ігри, зокрема у карти, бо будете нещасливими.

Варто відмовитися від вживання алкогольних напоїв.

Народні прикмети

Якщо сьогодні буде зорепад, то чекайте на хвороби та невдачі.

Якщо побачите на небі багато зірок, то отримаєте щедрий врожай наступного року.

Якщо ненароком розсиплете сіль, то кохана людина вас зрадить.

Що ще відзначають

30 серпня відзначається Міжнародний день жертв насильницьких зникнень. У 2010 році Генеральна Асамблея ООН заявила, що у світі все частіше викрадають людей. Ці випадки до того ж мають ознаки насилля. Була випущена резолюція, у якій зазначалося, що родичів зниклих переслідують та залякують.

Також сьогодні у Сполучених Штатах Америки люди святкують День іграшки-пружинки "Слінки". У 1943 році її винайшов інженер Річард Томсон Джеймс. У той час він ніс службу у військово-морському флоті та займався дослідженнями гвинтових пружин. Чоловік, крім того, є випускником Університету Пенсильванії.