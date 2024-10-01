Так, християни вшановують Божу Матір у День Покрови Пресвятої Богородиці, яка врятувала людський рід. Водночас українці відзначають День козацтва і День УПА, які стали уособленням боротьби громадян за незалежність і свободу рідної країни. А в День захисників і захисниць України наш народ висловлює вдячність усім військовим, які невпинно захищають свою Батьківщину від ворога – Росії. LifeStyle24 детальніше розповість про кожне з цих важливих свят.

Не пропустіть 1 жовтня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна брати гроші в борг

День захисників і захисниць України

З часів проголошення незалежності й по 2014 рік Україна святкувала День захисника Вітчизни, як і інші країни, що колись були в складі СРСР. Однак після початку збройної агресії Росії на Донеччині й Луганщині та анексування півострова Крим – все змінилося. П'ятий президент України Петро Порошенко затвердив нову назву й дату свята. Відтоді 14 жовтня стали відзначати День захисника України.

Втім, сталися певні зміни в липні 2021 року, коли чинний лідер країни Володимир Зеленський доповнив назву свята – День захисників і захисниць України. Так, очільник держави відзначив не тільки чоловіків-військових, але й жінок, які також борються за свободу рідної країни.

У 2023 році Православна церква України й Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар, тому дати більшості свят змістилися на 13 днів, зокрема День захисників і захисниць України. Відтоді українці його відзначають – 1 жовтня.



День захисників і захисниць України 2024 / Фото president.gov.ua

День Української повстанської армії

14 жовтня 1942 року вважається Днем створення УПА, оскільки саме тоді був сформований перший підрозділ у місті Сарни, Рівненської області. Це затверджено постановою Української Головної Визвольної Ради, де мовиться, що цей день відзначається разом з козацьким святом Покрови Пресвятої Богородиці.

Повстанці боролися за створення незалежної Української держави, через що розгортали збройні наступи на СРСР і Німеччину. УПА вважала ці країни своїми ворогами, бо розуміла, скільки болю й жаху ті принесли нашому народу. Відомо, що понад 500 тисяч людей, які підтримували повстанців, зазнали репресій з боку СРСР, тоді як у складі УПА, за весь час її існування, було понад 100 тисяч осіб.

Згідно з новим церковним календарем, це свято тепер відзначають на 13 днів раніше. Тобто, дату перенесли з 14-го на 1 жовтня.



Воїни УПА / Фото ArmyInform

День українського козацтва

Перша згадка про козаків на території України датується XV століттям. Ці сміливі чоловіки відчайдушно боролися за свободу рідної держави, оскільки найбільше хотіли бути вільними. Заснування Запорозької Січі дозволило козакам вправніше воювати з ворогами, оскільки бачили їх здалеку. Водночас дислокація на острові Хортиця допомагала їм вдало здійснювати походи.

Що цікаво, козаки дуже шанували Діву Марію та вірили, що Вона оберігає їх від біди під час битв. Варто також зазначити, що саме 14 жовтня обирався гетьман та формувалися плани на наступний рік. Саме ці події сприяли затвердженню Дня українського козацтва у 1999 році другим президентом України Леонідом Кучмою в таку дату.

У зв'язку з календарною реформою 2023 року, яка передбачає перехід ПЦУ й УГКЦ на новий стиль, дати більшості свят змістилися на 13 днів назад, зокрема і День українського козацтва. Відтоді його щорічно відзначають – 1 жовтня.



День українського козацтва 2024 / Фото Pinterest

Покрова Пресвятої Богородиці

Історія свята бере початок ще з X століття. За переказами, під час атаки на Константинополь, жителі міста прийшли до церкви та почали молитися до Матері Божої про порятунок від ворогів. У цей момент з'явилася Діва Марія разом з ангелами, учнями Ісуса Христа й пророками. Вона накрила місто своїм святим покривалом, врятувавши усіх жителів від загибелі. Після цього ворог відступив, а сама подія стала потужним символом підтримки Діви Марії усіх християн.



День Покрови Пресвятої Богородиці 2024 / Фото Pinterest

У вересні 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Відтоді дати більшості свят, які відзначають католики й православні християни, змістилися на 13 днів.

Якщо раніше Покрову Пресвятої Богородиці святкували 14 жовтня, то тепер – 1 жовтня.