У давнину наші предки ходили до церкви, щоб помолитися Божій Матері в це свято. Про прикмети й заборони 1 жовтня – розповість LifeStyle24.

Не пропустіть Покрова Пресвятої Богородиці 2024: святкові картинки-привітання для рідних і близьких

Покрова Пресвятої Богородиці

У X столітті князь Аскольд пішов у похід на Константинополь. Коли військо правителя вже підійшло до міста, то його мешканці почали сильно хвилюватися за власні долі. Жителі заховалися у церкві та молили Божу Матір про захист. Несподівано сталося справжнє диво – перед мешканцями постала Діва Марія разом з ангелами й апостолами. Пресвята Богородиця накрила жителів своїм святим покривалом, захистивши усіх від загибелі. На наступний день військо Аскольда відступило від міста.

Що не можна робити

  • Не можна сваритися, лихословити та пліткувати.
  • Не варто займатися важкою фізичною працею.
  • Не рекомендується брати чи позичати гроші в борг, бо можете накликати фінансові труднощі.
  • Не можна вживати алкогольні напої.

Народні прикмети

  • Якщо сьогодні піде сніг, то зима буде морозною.
  • Якщо журавлі вже відлетіли на південь, то у жовтні буде холодно.
  • Якщо сьогодні тепло, то така ж погода буде 1 квітня.
  • Якщо ще не все листя опало з дерев, то очікуйте багато снігу взимку.

Що ще відзначають

День захисників та захисниць України. Його почали відзначати з 2014 року після того, як Росія розпочала збройну агресію на Донеччині й Луганщині та анексувала півострів Крим. Це професійне свято для військових, які захищають рідну країну від ворога.

День українського козацтва. Раніше це свято відзначали 14 жовтня, але з переходом України на новоюліанський церковний календар дата змінилася. У цей день вшановують традиції козацтва, яке зробило значний внесок у формування держави.