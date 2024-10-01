У давнину наші предки ходили до церкви, щоб помолитися Божій Матері в це свято. Про прикмети й заборони 1 жовтня – розповість LifeStyle24.
Не пропустіть Покрова Пресвятої Богородиці 2024: святкові картинки-привітання для рідних і близьких
Покрова Пресвятої Богородиці
У X столітті князь Аскольд пішов у похід на Константинополь. Коли військо правителя вже підійшло до міста, то його мешканці почали сильно хвилюватися за власні долі. Жителі заховалися у церкві та молили Божу Матір про захист. Несподівано сталося справжнє диво – перед мешканцями постала Діва Марія разом з ангелами й апостолами. Пресвята Богородиця накрила жителів своїм святим покривалом, захистивши усіх від загибелі. На наступний день військо Аскольда відступило від міста.
Що не можна робити
- Не можна сваритися, лихословити та пліткувати.
- Не варто займатися важкою фізичною працею.
- Не рекомендується брати чи позичати гроші в борг, бо можете накликати фінансові труднощі.
- Не можна вживати алкогольні напої.
Народні прикмети
- Якщо сьогодні піде сніг, то зима буде морозною.
- Якщо журавлі вже відлетіли на південь, то у жовтні буде холодно.
- Якщо сьогодні тепло, то така ж погода буде 1 квітня.
- Якщо ще не все листя опало з дерев, то очікуйте багато снігу взимку.
Що ще відзначають
День захисників та захисниць України. Його почали відзначати з 2014 року після того, як Росія розпочала збройну агресію на Донеччині й Луганщині та анексувала півострів Крим. Це професійне свято для військових, які захищають рідну країну від ворога.
День українського козацтва. Раніше це свято відзначали 14 жовтня, але з переходом України на новоюліанський церковний календар дата змінилася. У цей день вшановують традиції козацтва, яке зробило значний внесок у формування держави.