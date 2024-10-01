У давнину наші предки ходили до церкви, щоб помолитися Божій Матері в це свято. Про прикмети й заборони 1 жовтня – розповість LifeStyle24.

Не пропустіть Покрова Пресвятої Богородиці 2024: святкові картинки-привітання для рідних і близьких

Покрова Пресвятої Богородиці

У X столітті князь Аскольд пішов у похід на Константинополь. Коли військо правителя вже підійшло до міста, то його мешканці почали сильно хвилюватися за власні долі. Жителі заховалися у церкві та молили Божу Матір про захист. Несподівано сталося справжнє диво – перед мешканцями постала Діва Марія разом з ангелами й апостолами. Пресвята Богородиця накрила жителів своїм святим покривалом, захистивши усіх від загибелі. На наступний день військо Аскольда відступило від міста.

Що не можна робити

Не можна сваритися, лихословити та пліткувати.

Не варто займатися важкою фізичною працею.

Не рекомендується брати чи позичати гроші в борг, бо можете накликати фінансові труднощі.

Не можна вживати алкогольні напої.

Народні прикмети

Якщо сьогодні піде сніг, то зима буде морозною.

Якщо журавлі вже відлетіли на південь, то у жовтні буде холодно.

Якщо сьогодні тепло, то така ж погода буде 1 квітня.

Якщо ще не все листя опало з дерев, то очікуйте багато снігу взимку.

Що ще відзначають

День захисників та захисниць України. Його почали відзначати з 2014 року після того, як Росія розпочала збройну агресію на Донеччині й Луганщині та анексувала півострів Крим. Це професійне свято для військових, які захищають рідну країну від ворога.

День українського козацтва. Раніше це свято відзначали 14 жовтня, але з переходом України на новоюліанський церковний календар дата змінилася. У цей день вшановують традиції козацтва, яке зробило значний внесок у формування держави.