Сьогодні рекомендується прибирати у будинку, займатися господарством, чистити подушки, ковдри та перини. У давнину у дівчат був особливий ритуал на свято: вони збирали ромашки та постійно зберігали їх біля себе. Казали, що так можна скоро знайти кохання. Детальніше читайте у матеріалі LifeStyle 24.
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День пам'яті святого мученика Лаврентія, архідиякона
Лаврентій проживав у місті Оска та вчився в архідиякона, якого звали Сикстом. Згодом останній почав обіймати посаду римського єпископа, а святий став дияконом. Він займався церковними справами та багато допомагав нужденним. У ті часи правив імператор Валеріан, який наказував переслідувати християн.
Страчували священників, зокрема й Сикста. Згодом ув'язнили й самого Лаврентія. Попри це, він продовжував лікувати людей від хвороб. Якось Валеріан сказав, щоб мученик віддав йому всі цінності церкви. Через три дні архідиякон прийшов до імператора разом з бідними людьми та повідомив, що це – вони. Після цього з Лаврентія почали жорстоко знущатися, тому чоловік не витримав і помер.
Що не можна робити
- Не можна сваритися та лихословити.
- Варто дотримуватися обмежень в їжі, оскільки триває Успенський піст.
- Заборонено вінчатися, святкувати весілля та гучно розважатися.
- Краще не розповідати нікому про свої плани, бо зазнаєте невдач.
- Не слід байдикувати, інакше притягнете проблеми з грошима.
- Не рекомендується відмовляти у допомозі нужденним.
Народні прикмети
- Якщо надворі спекотно, то осінню буде багато дощів.
- Якщо вода у річках та озерах не буде бушувати, то чекайте на теплу зиму.
- Якщо випаде сильний дощ, то осінь затримається надовго.
- Якщо вдень буде тепло, то варто йти на рибалку.
Що ще відзначають
10 серпня відзначається Всесвітній день лева. У це свято людям розповідають про те, що тварин потрібно захищати, оскільки вони можуть повимирати. Сьогодні проводяться різні тематичні події.