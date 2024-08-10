Сьогодні рекомендується прибирати у будинку, займатися господарством, чистити подушки, ковдри та перини. У давнину у дівчат був особливий ритуал на свято: вони збирали ромашки та постійно зберігали їх біля себе. Казали, що так можна скоро знайти кохання. Детальніше читайте у матеріалі LifeStyle 24.

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День пам'яті святого мученика Лаврентія, архідиякона

Лаврентій проживав у місті Оска та вчився в архідиякона, якого звали Сикстом. Згодом останній почав обіймати посаду римського єпископа, а святий став дияконом. Він займався церковними справами та багато допомагав нужденним. У ті часи правив імператор Валеріан, який наказував переслідувати християн.

Страчували священників, зокрема й Сикста. Згодом ув'язнили й самого Лаврентія. Попри це, він продовжував лікувати людей від хвороб. Якось Валеріан сказав, щоб мученик віддав йому всі цінності церкви. Через три дні архідиякон прийшов до імператора разом з бідними людьми та повідомив, що це – вони. Після цього з Лаврентія почали жорстоко знущатися, тому чоловік не витримав і помер.

Що не можна робити

Не можна сваритися та лихословити.

Варто дотримуватися обмежень в їжі, оскільки триває Успенський піст.

Заборонено вінчатися, святкувати весілля та гучно розважатися.

Краще не розповідати нікому про свої плани, бо зазнаєте невдач.

Не слід байдикувати, інакше притягнете проблеми з грошима.

Не рекомендується відмовляти у допомозі нужденним.

Народні прикмети

Якщо надворі спекотно, то осінню буде багато дощів.

Якщо вода у річках та озерах не буде бушувати, то чекайте на теплу зиму.

Якщо випаде сильний дощ, то осінь затримається надовго.

Якщо вдень буде тепло, то варто йти на рибалку.

Що ще відзначають

10 серпня відзначається Всесвітній день лева. У це свято людям розповідають про те, що тварин потрібно захищати, оскільки вони можуть повимирати. Сьогодні проводяться різні тематичні події.