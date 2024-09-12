У цей день наші предки збирали урожай горобини та робили запаси ягід на зиму. Водночас пращурі мали робити це обережно, щоб не накликати на себе біду, розповідає LifeStyle24.

Не пропустіть Коли святкуватимемо Великдень у 2025 році за новим церковним календарем

День пам'яті святого мученика Автонома

Автоном був італійським єпископом, який багато проповідував людям. Завдяки праці чоловіка значна кількість язичників почала вірити в Ісуса Христа, через що святому довелося будувати храм. Втім, імператор Діоклетіан, який переслідував усіх християн, позбавив Автонома волі.

Послідовники єпископа вирішили помститися правителю та зруйнувати храм з ідолами. Однак, і це не залишилося без уваги язичників, які забажали справедливості та жорстоко вбили Автонома. На місці смерті єпископа побудували новий храм, де згодом знайшли нетлінні мощі загиблого.

Що не можна робити

Не можна займатися важкою фізичною працею.

Не варто прибирати в будинку, щоб не накликати на себе неприємності та фінансові проблеми.

Не треба ходити до лісу.

Не можна відмовляти у допомозі нужденним.

Народні прикмети

Якщо сьогодні буде тепло, то зима прийде пізно.

Якщо почуєте сьогодні грім, то буде тепла зима.

Якщо побачите на вулиці багато жолудів, то зима не буде суворою.

Якщо сьогодні буде сонячно, то така погода збережеться протягом тижня.

Що ще відзначають

День програміста. Це професійне свято комп'ютерників, яке щорічно відзначається на 256-й день року. Вибір числа не є випадковим, оскільки 256 – максимальна кількість значень системи, яка має 8-бітне кодування.

Міжнародний день усвідомленості. Головна мета свята – залучити суспільство до обговорення теми користі усвідомленості. Цей день щорічно відзначають з 2011 року.