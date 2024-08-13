Люди також дивилися, чи на горобині є квіти. Якщо так, то готувалися до теплої осені. Господині, крім того, приводили до ладу оселі. Більше про сьогоднішнє свято розповість LifeStyle 24.

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День пам'яті святого преподобного Максима Сповідника

Максим Сповідник родом з Константинополя та виховувався у християнській сім'ї. Згодом хлопець став секретарем імператора Іраклія. Однак потім він таки вирішив піти у Хрисопольську обитель. Якось святий став сповідником. Коли до влади прийшов імператор Констанс II, почали жорстоко поводитися з християнами. Одного разу Максима також схопили, ув'язнили та довго катували, тому з часом чоловік помер.

Що не можна робити

Не можна пити алкоголь, їсти м'ясні та молочні продукти, яйця, рибу, бо триває Успенський піст.

Заборонено вінчатися, справляти весілля та гучно розважатися.

Не варто відмовляти у допомозі нужденним.

Не рекомендується злитися, сваритися та лихословити.

Народні прикмети

Якщо звіється сильний вітер, то у вересні багато дощитиме

Якщо надворі буде спека, то чекайте на холодну зиму.

Якщо на березі вже буде жовте листя, то скоро вдарять заморозки.

Якщо вдень не буде вітру, то незабаром похолодає.

Що ще відзначають

13 серпня люди святкують Всесвітній день шульги. Тобто сьогодні вітають тих, хто пише лівою рукою, а не правою. Таке свято запровадив Дін Р. Кемпбелл, воно відзначається з 1992 року.