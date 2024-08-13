Люди також дивилися, чи на горобині є квіти. Якщо так, то готувалися до теплої осені. Господині, крім того, приводили до ладу оселі. Більше про сьогоднішнє свято розповість LifeStyle 24.
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День пам'яті святого преподобного Максима Сповідника
Максим Сповідник родом з Константинополя та виховувався у християнській сім'ї. Згодом хлопець став секретарем імператора Іраклія. Однак потім він таки вирішив піти у Хрисопольську обитель. Якось святий став сповідником. Коли до влади прийшов імператор Констанс II, почали жорстоко поводитися з християнами. Одного разу Максима також схопили, ув'язнили та довго катували, тому з часом чоловік помер.
Що не можна робити
- Не можна пити алкоголь, їсти м'ясні та молочні продукти, яйця, рибу, бо триває Успенський піст.
- Заборонено вінчатися, справляти весілля та гучно розважатися.
- Не варто відмовляти у допомозі нужденним.
- Не рекомендується злитися, сваритися та лихословити.
Народні прикмети
- Якщо звіється сильний вітер, то у вересні багато дощитиме
- Якщо надворі буде спека, то чекайте на холодну зиму.
- Якщо на березі вже буде жовте листя, то скоро вдарять заморозки.
- Якщо вдень не буде вітру, то незабаром похолодає.
Що ще відзначають
13 серпня люди святкують Всесвітній день шульги. Тобто сьогодні вітають тих, хто пише лівою рукою, а не правою. Таке свято запровадив Дін Р. Кемпбелл, воно відзначається з 1992 року.