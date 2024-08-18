Колись наші предки у свято давали коням відпочити, чистили їх та годували смачною їжею. Хтось навіть окроплював святою водою, тваринам у цей день не можна було працювати. Люди також збирали полин, який потім приносили додому. Казали, що рослина оберігає будинок від зла, передає LifeStyle 24.

Важливо Які головні релігійні свята будуть восени 2024 року: дати за новим церковним календарем

День пам'яті мучеників Флора і Лавра

Флор та Лавр – брати, які спершу мешкали у Візантії, а потім в Іллірії. Вони були каменярами, тому якось імператор наказав їм побудувати храм для язичників. Чоловіки сповідували християнську віру, тому зароблені гроші віддавали нужденним. Одного разу до Флора та Лавра прийшов син язичника. Він хотів подивитися, як проходить будівництво, але випадково поранився. Однак каменярі сказали батькові, що хлопець одужає. Коли брати почали молитися, то він дійсно зцілився. Через це і батько, і син повірили в Ісуса Христа. Згодом храм, який вони будували, вирішили зробити для християн. Однак правитель наказав стратити Лавра і Флора.

Що не можна робити

Не можна влаштовувати конфлікти та лінуватися.

Не варто погано поводитися з тваринами.

Не рекомендується обирати темний одяг, краще світлий.

Народні прикмети

Якщо погода буде теплою, то скоро похолодає.

Якщо вдень триматиметься спека, то у вересні буде багато дощів.

Якщо хмари плестимуть низько, то незабаром дощитиме.

Що ще відзначають

18 серпня відзначається Всесвітній день дослідження раку молочної залози. У травні 2021 року його започаткував Фонд доктора Сьюзен Лав, який розташований у Сполучених Штатах Америки.

Крім того, сьогодні маємо День протизаплідних таблеток. Зараз багато жінок вживають ці ліки, якщо не хочуть завагітніти. Це доволі безпечно та дієво, однак завжди потрібно консультуватися з медиками.