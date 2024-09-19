У цей день наші предки не виконували важку фізичну роботу. Детальніше про заборони і прикмети 19 вересня – читайте в матеріалі LifeStyle24.

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День пам'яті мучеників Трохима, Саватія, Доримедонта

Святі жили за часів правління римського імператора Проба, у третьому столітті. У місті Антіохії відзначалося язичницьке свято, на якому були присутні Трохим і Саватій. Чоловіки вирішили не поклонятися ідолам, а натомість – молитися Сину Божому, просивши наставити язичників на праведний шлях. За свої слова Трохима і Саватія затримали і привели до імператора, який наказав їм зректися Христа.

Однак, святі відмовилися, за що зазнали страшних катувань. Саватій загинув одразу, а Трофима заслали в інше місто, де на нього чекали інші муки. Святого позбавили волі, але до нього почав приходити християнин Доримедонт. Втім, про це теж дізналися та відсікли обом голови.

Що не можна робити

Не варто скандалити та гучно сперечатися з рідними.

Не рекомендується влаштовувати генеральне прибирання в будинку.

Не можна лінуватися та байдикувати.

Не варто брати щось в борг, бо тоді виникнуть фінансові проблеми.

Народні прикмети

Якщо сьогодні буде хмарно, то погода протягом тижня доволі часто змінюватиметься.

Якщо побачите вранці туман, то протягом місяця буде тепла погода.

Якщо піде дощ, то снігу взимку буде не дуже багато.

Якщо ще не все листя опало з дерев, то зима буде суворою.

Що ще відзначають

День народження смайлика. У 1982 році вчений Скотт Фалман запропонував використовувати певні знаки для висловлення власних емоцій у мережі. Професор надіслав лист до університету Карнегі Меллон, де працював, і намалював перший прототип сучасного смайлика.

Міжнародний день пірата. Це жартівливе свято створене двома американцями Джоном Бауром і Марком Саммерсом. У цей день усі мають говорити як пірати.