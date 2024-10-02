У цей день наші предки вже готувалися до зими. Про заборони й прикмети 2 жовтня – розповість LifeStyle24.

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День пам'яті священномучеників Кипріяна та Юстини

Кипріян народився у заможній родині язичників в Антіохії. Він славився тим, що був чаклуном, тому до нього часто зверталися за допомогою. Водночас в Антіохії жила дівчина Юстина, якій вдалося навернути в християнство свого батька-язичника. Якось у неї закохався чоловік Аглаїд, тому він пішов до Кипріяна, який зобов'язався допомогти. Втім, усі старання чарівника виявилися марними – молитви Юстини не дозволили чарам подіяти на неї. Після цього Кипріян зрозумів силу християнства і зрікся язичництва, почавши проповідувати віру в Ісуса. Згодом розпочалися переслідування вірян. Кипріян і Юстина загинули в муках, бо були християнами.

Що не можна робити

Не можна сваритися, пліткувати, лихословити та заздрити.

Не рекомендується вирушати в далеку подорож, бо під час неї може статися біда.

Не варто пересаджувати квіти.

Не рекомендується приймати гостей.

Народні прикмети

Якщо вранці вітряно, то зима буде теплою.

Якщо у лісі побачите багато грибів, то влітку будуть дощі.

Якщо ще не все листя опало з дерев, то зима буде морозною.

Якщо піде дощ, то зима буде суворою.

Що ще відзначають

Всесвітній день повітряної кульки. У 1824 році вчений Майкл Фарадей створив першу гумову повітряну кульку, яку заповнив воднем. Для цього вчений поєднав кілька частин каучуку, скріпивши їхні ребра. Спершу такі кульки використовували як дитячі іграшки, втім, згодом їх стали застосовувати для декору. Масове виробництво повітряних кульок почалося в 30-х роках XX століття.