LifeStyle24 детальніше розповість про прикмети сьогоднішнього дня. Про те, що не можна робити 22 серпня – читайте в матеріалі.

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День пам'яті святих Агатоніка, Северіяна та інших

Мученик Агатонік жив у часи правління царя Максиміяна (284-305рр.) у Нікомидії. Він розповсюджував християнство навіть серед язичників, переконуючи їх покинути своїх ідолів і повірити в Христа. Разом з ним таку важливу місію виконували: Зотик, Теопрепій, Акиндин, Северіян і Зенон. Однак, згодом про це дізнався цар та наказав замучити їх до смерті. Усім відтяли голову за небажання принести дар ідолам.

Що не можна робити

Не варто гучно сперечатися та лаятися з рідними.

Не можна відмовляти в допомозі нужденним.

Не рекомендується починати нову справу та будувати плани, бо вони не здійсняться.

Народні прикмети

Якщо сьогодні буде безхмарне небо, то протягом наступних тижнів збережеться тепла погода.

Якщо на вулиці буде волого, то зима прийде швидше.

Якщо павутина літатиме низько, то зима буде холодною.

Що ще відзначають

22 серпня святкується Міжнародний день фольклору. У 1960 році відбувся Перший Міжнародний фольклорний конгрес у Буенос-Айресі. Під час нього представники 30 країн вирішили щорічно відзначати це свято 22 серпня. Також сьогодні вшановують пам'ять працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов'язків.