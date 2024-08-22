LifeStyle24 детальніше розповість про прикмети сьогоднішнього дня. Про те, що не можна робити 22 серпня – читайте в матеріалі.
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День пам'яті святих Агатоніка, Северіяна та інших
Мученик Агатонік жив у часи правління царя Максиміяна (284-305рр.) у Нікомидії. Він розповсюджував християнство навіть серед язичників, переконуючи їх покинути своїх ідолів і повірити в Христа. Разом з ним таку важливу місію виконували: Зотик, Теопрепій, Акиндин, Северіян і Зенон. Однак, згодом про це дізнався цар та наказав замучити їх до смерті. Усім відтяли голову за небажання принести дар ідолам.
Що не можна робити
- Не варто гучно сперечатися та лаятися з рідними.
- Не можна відмовляти в допомозі нужденним.
- Не рекомендується починати нову справу та будувати плани, бо вони не здійсняться.
Народні прикмети
- Якщо сьогодні буде безхмарне небо, то протягом наступних тижнів збережеться тепла погода.
- Якщо на вулиці буде волого, то зима прийде швидше.
- Якщо павутина літатиме низько, то зима буде холодною.
Що ще відзначають
22 серпня святкується Міжнародний день фольклору. У 1960 році відбувся Перший Міжнародний фольклорний конгрес у Буенос-Айресі. Під час нього представники 30 країн вирішили щорічно відзначати це свято 22 серпня. Також сьогодні вшановують пам'ять працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов'язків.