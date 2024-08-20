У 2024 році День Незалежності України припадає на суботу. LifeStyle 24 розповість, чи матимуть українці додатковий вихідний з нагоди свята.

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Згідно зі статтею 73 Кодексу законів про працю, понеділок 26 серпня мав би бути вихідним. Однак зараз в Україні триває воєнний стан, тому ці норми не застосовуються.

Саме тому додаткового вихідного з нагоди Дня Незалежності не буде. Це передбачено статтею 6 закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Цей закон тимчасово скасовує положення інших статей про вихідні й святкові дні.

Отож, 24 серпня 2024 року – вихідний, а 26 серпня – робочий день.

Зауважимо, українці в останній місяць літа мають 9 вихідних: це 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 серпня, які припадають на суботу та неділю.