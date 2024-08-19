Раніше 19 серпня українці святкували Яблучний Спас, тому й обрали таку дату. Однак це свято перенесли на 6 серпня, у зв'язку з переходом Православної церкви України й Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар. У цей день віряни, за традицією, також святили мед, пише LifeStyle 24.

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День пасічника в Україні: історія і традиції свята

Цього року Бджолярський Круг України виступив з ініціативою, щоб перенести День пасічника на 1 серпня. Саме тоді за новим церковним календарем відзначається Медовий Спас або Маковія. Однак наразі нову дату не підтримали, тому нічого не змінюється, вітаємо українських пасічників сьогодні.

Традиційно на це професійне свято відбуваються різні ярмарки, на яких дегустують та продають мед, фестивалі, конференції та виставки. Людям, крім того, дають скуштувати й інші страви або продукти з меду. Разом збираються бджолярі з усієї України, аби обмінятися досвідом, поділитися здобутками та цікавими ідеями. Однак зараз у нашій державі триває повномасштабне вторгнення, яке Росія розпочала 24 лютого 2022 року. Тому масові заходи заборонені, адже у деяких містах і селах може бути дуже небезпечно. Хоча невеличкі події таки можна проводити у різних регіонах, але важливо зважати на безпекову ситуацію.