У цей день наші предки молилися Ісусу та вшановували пам'ять померлих родичів. Про заборони й прикмети 23 вересня – розповість LifeStyle24.

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День зачаття святого Івана Хрестителя

Подружжя праведної Єлизавети та священника Єрусалимського храму Захарія вже давно мріяло про дітей. Одного разу до чоловіка спустився архангел Гавриїл, який повідомив, що в пари скоро з'явиться син. Втім, Єлизавета й Захарій жили в часи правління царя Ірода, який під час пошуків Ісуса Христа вбивав усіх новонароджених дітей. Тому маленький Іван Хреститель з'явився на світ у пустелі.

Через деякий час Захарія вбили під час богослужіння, оскільки він не став розкривати місцеперебування свого сина. Згодом Єлизавета померла, бо не змогла змиритися з втратою чоловіка, залишивши маленького Предтечу зростати у пустелі.

Що не можна робити

Не можна брати й давати гроші в борг.

Не рекомендується розповідати іншим про свої плани, бо виникнуть труднощі з їх втіленням.

Не варто вживати алкогольні напої.

Не можна заздрити, сваритися й лихословити.

Народні прикмети

Якщо у лісі побачите багато горобини, то восени багато дощитиме.

Якщо сьогодні піде дощ, то протягом тижня збережеться тепла погода.

Якщо у лісі багато грибів, то зима буде морозною.

Якщо на горобині побачите жовте листя, то осінь буде холодною.

Що ще відзначають

Міжнародний день жестових мов. Його відзначають з 2017 року. Головна мета свята – наголосити, що люди з порушенням слуху з усього світу теж хочуть бути почутими.