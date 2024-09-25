У цей день наші предки займалися приготуванням страв з капусти та починали консервувати овочі на зиму. Про заборони й прикмети 25 вересня – розповість LifeStyle24.

Цікаво Календар релігійних свят на вересень 2024 року: що відзначатимуть українці

День пам'яті преподобної Євфросинії

Свята народилася у сім'ї заможних християн, тому з дитинства почала вірити в Ісуса. Коли Євфросинії виповнилося 18 років, її батько захотів, щоб дівчина вийшла заміж. Однак вона бажала стати черницею, тому вирушила до чоловічого монастиря, оскільки боялася, що в жіночому – її знайдуть. Євфросинія взяла ім'я Ізмарагд і вирішила присвятити своє життя служінню Богу.

Батько дівчини сумував за донькою, тому ходив до того самого чоловічого монастиря та спілкувався лише з одним ченцем. Як згодом виявиться, цим монахом був Ізмарагд. Втім, лише перед своєю смертю Євфросинія розкрила свою особистість батькові. Після поховання доньки чоловік також пішов служити у чоловічий монастир.

Що не можна робити

Не можна гучно лаятися та сваритися з рідними.

Не варто відмовляти в допомозі нужденним.

Не рекомендується нікому заздрити.

Не можна байдикувати й лінуватися, бо інакше всі справи закінчаться невдачею у майбутньому.

Народні прикмети

Якщо сьогодні почуєте грім, то осінь буде тепла.

Якщо піде дощ, то протягом тижня буде негода.

Якщо ще не все листя опало з дерев, то взимку буде небагато снігу.

Якщо сьогодні буде сонячно, то гарна погода збережеться до кінця вересня.

Що ще відзначають

Всесвітній день фармацевта. Професійне свято впровадили у 2009 році в Туреччині, де була заснована Міжнародна фармацевтична організація. У цей день вітають медичних працівників, які зберігають лікарські засоби, що потім рекомендують людям.

Всесвітній день мрії. Ініціаторкою заснування цього свята є американська письменниця Озіома Егвуонву, яка вирішила наголосити на можливості людей втілювати свої мрії у життя. Цей день щорічно відзначають з 2012 року.