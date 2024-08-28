Наші предки у свято також закінчували збирати хліб та яблука. Крім того, вони ворожили, адже вірили, що всі бажання збудуться. Які заборони та народні прикмети існують на сьогодні, дізнавайтеся у матеріалі LifeStyle 24.

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День пам'яті святого преподобного Мойсея Мурина

Мойсей Мурин народився в Ефіопії. Спершу він служив одному заможному пану, однак згодом потрапив у немилість і був вигнаний. Так святий почав керувати розбійниками та шкодити людям. Одного разу Мойсей прийняв рішення завершити свої погані справи та покаятися, тому вирушив у монастир. Через деякий час преподобному пробачили його гріхи, тому чоловік став ченцем, а потім ієромонахом. Мурин багато молився та став справжнім прикладом для інших людей, які раніше робили погані речі. Помер святий у 75 років.

Що не можна робити

Не варто ходити до лісу, бо там сьогодні є лісовик.

Краще не відвідувати батьків нареченої, бо притягнете неприємності.

Не можна тримати у руках тріснуте дзеркало.

Народні прикмети

Якщо побачите багато жовтого листя, то гарно вродять опеньки.

Якщо гуси й журавлі ще не відлетіли, то зима не скоро прийде.

Якщо зверху вже почнуть жовтіти берези, то чекайте на ранню осінь.

Що ще відзначають

Щороку 28 серпня відзначається День міста Тернопіль. Вперше про нього стало відомо у 1540 році. Вважається, що засновником є Ян Тарнавський. Місто розташоване у західній частині України.

Крім того, сьогодні – Міжнародний день публічного читання коміксів. Ініціаторами свята у 2010 році стали Браян Хітер і Сара Мореан. Подія об'єднує любителів коміксів зі всього світу, проводяться різноманітні заходи.