Наші предки у свято також закінчували збирати хліб та яблука. Крім того, вони ворожили, адже вірили, що всі бажання збудуться. Які заборони та народні прикмети існують на сьогодні, дізнавайтеся у матеріалі LifeStyle 24.
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День пам'яті святого преподобного Мойсея Мурина
Мойсей Мурин народився в Ефіопії. Спершу він служив одному заможному пану, однак згодом потрапив у немилість і був вигнаний. Так святий почав керувати розбійниками та шкодити людям. Одного разу Мойсей прийняв рішення завершити свої погані справи та покаятися, тому вирушив у монастир. Через деякий час преподобному пробачили його гріхи, тому чоловік став ченцем, а потім ієромонахом. Мурин багато молився та став справжнім прикладом для інших людей, які раніше робили погані речі. Помер святий у 75 років.
Що не можна робити
- Не варто ходити до лісу, бо там сьогодні є лісовик.
- Краще не відвідувати батьків нареченої, бо притягнете неприємності.
- Не можна тримати у руках тріснуте дзеркало.
Народні прикмети
- Якщо побачите багато жовтого листя, то гарно вродять опеньки.
- Якщо гуси й журавлі ще не відлетіли, то зима не скоро прийде.
- Якщо зверху вже почнуть жовтіти берези, то чекайте на ранню осінь.
Що ще відзначають
Щороку 28 серпня відзначається День міста Тернопіль. Вперше про нього стало відомо у 1540 році. Вважається, що засновником є Ян Тарнавський. Місто розташоване у західній частині України.
Крім того, сьогодні – Міжнародний день публічного читання коміксів. Ініціаторами свята у 2010 році стали Браян Хітер і Сара Мореан. Подія об'єднує любителів коміксів зі всього світу, проводяться різноманітні заходи.