У давні часи люди вірили, що у свято надворі гуляють відьми, які заражають хворобами корів. Тому хлів потрібно було добре закривати, а також приносити туди обереги. Детальніше читайте у матеріалі LifeStyle 24.

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День пам'яті святого мученика Калинника

Святий Калинник жив у III-IV століттях та виховувався у християнській вірі. Ще у дитячі роки хлопчик цікавився Святим Письмом, а згодом вирішив слідувати за Богом. Мученик розповідав людям про віру в Ісуса Христа та якось попався на очі язичникам. Спершу Калинник піддався жорстоким тортурам, а згодом його стратили.

Що не можна робити

Заборонено позичати гроші та варто віддати всі борги.

Не рекомендується сваритися, лихословити та розпускати плітки.

Не можна працювати на городі та займатися рукоділлям.

Народні прикмети

Якщо в лісі не буде грибів, то чекайте на холодну зиму.

Якщо побачите зранку туман, то хорошого врожаю меду не буде.

Якщо надворі тепло, то початок вересня буде таким же.

Що ще відзначають

Щороку 29 липня в Україні відзначається День Сил спеціальних операцій ЗСУ. Свято запровадили 26 липня 2016 року, а такі війська з'явилися трохи раніше, а саме 5 січня. Тож вітаємо сьогодні українських військових!

Також цього понеділка у світі святкують Міжнародний день соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією. Під час події людей інформують про проблему та розказують, як з нею можна боротися.