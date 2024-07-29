У давні часи люди вірили, що у свято надворі гуляють відьми, які заражають хворобами корів. Тому хлів потрібно було добре закривати, а також приносити туди обереги. Детальніше читайте у матеріалі LifeStyle 24.
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День пам'яті святого мученика Калинника
Святий Калинник жив у III-IV століттях та виховувався у християнській вірі. Ще у дитячі роки хлопчик цікавився Святим Письмом, а згодом вирішив слідувати за Богом. Мученик розповідав людям про віру в Ісуса Христа та якось попався на очі язичникам. Спершу Калинник піддався жорстоким тортурам, а згодом його стратили.
Що не можна робити
- Заборонено позичати гроші та варто віддати всі борги.
- Не рекомендується сваритися, лихословити та розпускати плітки.
- Не можна працювати на городі та займатися рукоділлям.
Народні прикмети
- Якщо в лісі не буде грибів, то чекайте на холодну зиму.
- Якщо побачите зранку туман, то хорошого врожаю меду не буде.
- Якщо надворі тепло, то початок вересня буде таким же.
Що ще відзначають
Щороку 29 липня в Україні відзначається День Сил спеціальних операцій ЗСУ. Свято запровадили 26 липня 2016 року, а такі війська з'явилися трохи раніше, а саме 5 січня. Тож вітаємо сьогодні українських військових!
Також цього понеділка у світі святкують Міжнародний день соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією. Під час події людей інформують про проблему та розказують, як з нею можна боротися.