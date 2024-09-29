У цей день наші предки збиралися родиною вдома й готували м'ясні страви. Про заборони й прикмети 29 вересня – розповість LifeStyle24.
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День пам'яті преподобного Киріяка
Святий народився в грецькому місті Коринфа. З раннього віку Киріяк читав Біблію і захоплювався ідеями християнства. 18-річний хлопець настільки сильно хотів присвятити життя служінню Сину Божому, що вирішив покинути дім і вирушити до Єрусалима. Там він прийняв чернечий постриг і до 70 років відвідував святі місця.
Після смерті свого наставника Киріяк пішов жити у пустелю самітником, де приручив лева. Він охороняв святого від розбійників, але ніколи не нападав на людей, які приходили до чоловіка зі світлими намірами. Киріяк прожив 109 років і помер у пустелі. Учні святого поховали його за усіма церковними традиціями.
Що не можна робити
- Не варто лінуватися й байдикувати.
- Не можна сваритися й лихословити.
- Не рекомендується влаштовувати гучні гуляння й розважатися.
- Не варто витрачати багато грошей, бо накличете фінансові труднощі.
Народні прикмети
- Якщо ввечері туманно, то заморозки будуть не скоро.
- Якщо почуєте грім, то взимку не буде снігу.
- Якщо сьогодні вітряно, то зима буде суворою.
- Якщо в лісі вже є гриби, то взимку буде мало снігу.
Що ще відзначають
День пам'яті трагедії Бабиного Яру. 29 – 30 вересня 1941 року нацисти масово розстріляли євреїв в урочищі. Тоді загинуло приблизно 34 тисячі представників цього народу, які мешкали в Києві. Загалом з 1941 по 1943 рік у цьому місці вбили 100 тисяч людей, серед яких були підпільники ОУН, комуністи, євреї, роми та в'язні Сирецького концтабору.