У цей день наші предки збиралися родиною вдома й готували м'ясні страви. Про заборони й прикмети 29 вересня – розповість LifeStyle24.

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День пам'яті преподобного Киріяка

Святий народився в грецькому місті Коринфа. З раннього віку Киріяк читав Біблію і захоплювався ідеями християнства. 18-річний хлопець настільки сильно хотів присвятити життя служінню Сину Божому, що вирішив покинути дім і вирушити до Єрусалима. Там він прийняв чернечий постриг і до 70 років відвідував святі місця.

Після смерті свого наставника Киріяк пішов жити у пустелю самітником, де приручив лева. Він охороняв святого від розбійників, але ніколи не нападав на людей, які приходили до чоловіка зі світлими намірами. Киріяк прожив 109 років і помер у пустелі. Учні святого поховали його за усіма церковними традиціями.

Що не можна робити

Не варто лінуватися й байдикувати.

Не можна сваритися й лихословити.

Не рекомендується влаштовувати гучні гуляння й розважатися.

Не варто витрачати багато грошей, бо накличете фінансові труднощі.

Народні прикмети

Якщо ввечері туманно, то заморозки будуть не скоро.

Якщо почуєте грім, то взимку не буде снігу.

Якщо сьогодні вітряно, то зима буде суворою.

Якщо в лісі вже є гриби, то взимку буде мало снігу.

Що ще відзначають

День пам'яті трагедії Бабиного Яру. 29 – 30 вересня 1941 року нацисти масово розстріляли євреїв в урочищі. Тоді загинуло приблизно 34 тисячі представників цього народу, які мешкали в Києві. Загалом з 1941 по 1943 рік у цьому місці вбили 100 тисяч людей, серед яких були підпільники ОУН, комуністи, євреї, роми та в'язні Сирецького концтабору.