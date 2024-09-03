В українських школах вже відбулося 1 вересня, тому сьогодні в учнів та вчителів розпочинається новий навчальний рік. Детальніше про церковне свято цього вівторка розповість LifeStyle 24.
Важливо Календар релігійних свят на вересень 2024 року: що відзначатимуть українці
День пам'яті святого священномученика Антима, єпископа Нікомидійського
Антим – святитель, мученик та єпископ Нікомедійський. Його знало багато людей, чоловік вірно служив Богові. святий був дуже мудрим, проповідував християнство та допомагав християнам, яких у давні часи переслідували. Багато людей завдяки Антиму прийняли віру в Ісуса Христа. Коли правив імператор Діоклетіан, стало відомо про вчинки священномученика. Тому одного разу єпископа схопили й довго катували. Попри це, чоловік не відрікся від християнської віри. Так згодом Антима засудили до страти. Через деякий час святий помер.
Що не можна робити
- Не варто свататися або справляти весілля, бо шлюб не буде міцним.
- Незаміжнім дівчатам краще сидіти вдома, коли зайде сонце.
- Заборонено сваритися, лихословити, злитися, пліткувати та заздрити.
Народні прикмети
- Якщо після обіду випаде дощ, то чекайте на похолодання.
- Якщо вдень буде туман, то можна спокійно працювати на полі.
- Якщо побачите на ялинках багато шишок, то зима буде теплою.
Що ще відзначають
Щороку 3 вересня відзначається День відкриття унікальності ДНК. Вважається, що про молекулу розповіли вчені Френсіс Крік і Джеймс Вотсон. Однак у 1984 році унікальність ДНК відкрив Алек Джеффріс.
Також сьогодні маємо День хмарочоса. У великих містах України такі архітектурні будівлі вже не є рідкістю. Цікаво, що великі будинки з'явилися лише 130 років тому.