В українських школах вже відбулося 1 вересня, тому сьогодні в учнів та вчителів розпочинається новий навчальний рік. Детальніше про церковне свято цього вівторка розповість LifeStyle 24.

Важливо Календар релігійних свят на вересень 2024 року: що відзначатимуть українці

День пам'яті святого священномученика Антима, єпископа Нікомидійського

Антим – святитель, мученик та єпископ Нікомедійський. Його знало багато людей, чоловік вірно служив Богові. святий був дуже мудрим, проповідував християнство та допомагав християнам, яких у давні часи переслідували. Багато людей завдяки Антиму прийняли віру в Ісуса Христа. Коли правив імператор Діоклетіан, стало відомо про вчинки священномученика. Тому одного разу єпископа схопили й довго катували. Попри це, чоловік не відрікся від християнської віри. Так згодом Антима засудили до страти. Через деякий час святий помер.

Що не можна робити

Не варто свататися або справляти весілля, бо шлюб не буде міцним.

Незаміжнім дівчатам краще сидіти вдома, коли зайде сонце.

Заборонено сваритися, лихословити, злитися, пліткувати та заздрити.

Народні прикмети

Якщо після обіду випаде дощ, то чекайте на похолодання.

Якщо вдень буде туман, то можна спокійно працювати на полі.

Якщо побачите на ялинках багато шишок, то зима буде теплою.

Що ще відзначають

Щороку 3 вересня відзначається День відкриття унікальності ДНК. Вважається, що про молекулу розповіли вчені Френсіс Крік і Джеймс Вотсон. Однак у 1984 році унікальність ДНК відкрив Алек Джеффріс.

Також сьогодні маємо День хмарочоса. У великих містах України такі архітектурні будівлі вже не є рідкістю. Цікаво, що великі будинки з'явилися лише 130 років тому.