У цей день наші предки продовжували готуватися до зими. Про заборони й прикмети 4 жовтня – розповість LifeStyle24.

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День пам'яті священномученика Єрофея

Священномученик Єрофей жив в Афінах. Одного дня апостол Павло завітав до міста, щоб проповідувати людям християнство. Його слова почув Єрофей, який вирішив прийняти цю віру разом з Діонісієм Ареопагітом. Протягом життя чоловіки поширювали ідеї християнства і навертали язичників. Святий Єрофей був шанованою людиною, тому згодом став єпископом Афін. За переказами, він разом з Діонісієм Ареопагітом був присутній на похованні Пресвятої Богородиці. Коли розпочалися переслідування християн, Єрофея вбили язичники.

Що не можна робити

Не рекомендується ходити в ліс, бо існує ризик заблукати.

Не варто влаштовувати гучні гуляння, зокрема весілля.

Не можна впускати незнайомих людей в оселю.

Не варто пліткувати, лихословити й заздрити.

Народні прикмети

Якщо сьогодні ясна погода, то зима буде суворою.

Якщо вже листя на деревах почало жовтіти, то весна прийде рано.

Якщо сьогодні вітряно, то очікуйте холодів найближчим часом.

Якщо ввечері небо почервоніло, то наступний день буде холодним.

Що ще відзначають

Всесвітній день тварин. Його заснував письменник і зоозахисник Генріх Ціммерман у 1925 році. Головна мета свята – привернути увагу людей до умов, в яких живуть тварини.

Всесвітній день усмішки. Його щорічно відзначають у першу п'ятницю жовтня з 1999 року. Свято заснували завдяки Гарві Боллу – американському художнику, який придумав смайлик.