У цей день наші предки продовжували готуватися до зими. Про заборони й прикмети 4 жовтня – розповість LifeStyle24.
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День пам'яті священномученика Єрофея
Священномученик Єрофей жив в Афінах. Одного дня апостол Павло завітав до міста, щоб проповідувати людям християнство. Його слова почув Єрофей, який вирішив прийняти цю віру разом з Діонісієм Ареопагітом. Протягом життя чоловіки поширювали ідеї християнства і навертали язичників. Святий Єрофей був шанованою людиною, тому згодом став єпископом Афін. За переказами, він разом з Діонісієм Ареопагітом був присутній на похованні Пресвятої Богородиці. Коли розпочалися переслідування християн, Єрофея вбили язичники.
Що не можна робити
- Не рекомендується ходити в ліс, бо існує ризик заблукати.
- Не варто влаштовувати гучні гуляння, зокрема весілля.
- Не можна впускати незнайомих людей в оселю.
- Не варто пліткувати, лихословити й заздрити.
Народні прикмети
- Якщо сьогодні ясна погода, то зима буде суворою.
- Якщо вже листя на деревах почало жовтіти, то весна прийде рано.
- Якщо сьогодні вітряно, то очікуйте холодів найближчим часом.
- Якщо ввечері небо почервоніло, то наступний день буде холодним.
Що ще відзначають
Всесвітній день тварин. Його заснував письменник і зоозахисник Генріх Ціммерман у 1925 році. Головна мета свята – привернути увагу людей до умов, в яких живуть тварини.
Всесвітній день усмішки. Його щорічно відзначають у першу п'ятницю жовтня з 1999 року. Свято заснували завдяки Гарві Боллу – американському художнику, який придумав смайлик.