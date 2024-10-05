У цей день наші предки прибирали оселю та продовжували підготовку до зими. Про заборони й прикмети 5 жовтня – розповість LifeStyle24.
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День пам'яті священномучениці Харитини
У ранньому віці Харитина втратила батьків, тому християнин Клавдій почав займатися її вихованням. Вона прийняла віру в Сина Божого й проводила час за вивченням Святого Письма. Харитина навертала язичників у християнство та була відданою Ісусу.
Дівчина жила за часів правління імператора Діоклетіана, який переслідував усіх християн. Одного разу він наказав схопити Харитину, яка не бажала зрікатися віри в Сина Божого й поклонятися ідолам. Вона зазнала тортур, після чого загинула в муках.
Що не можна робити
- Не рекомендується вирушати у тривалі поїздки.
- Не варто сваритися й конфліктувати з рідними.
- Не можна одружуватися та робити пропозицію, бо тоді шлюб протриває недовго.
- Не варто лінуватися й байдикувати.
Народні прикмети
- Якщо ще не все листя опало з дерев, то взимку снігу буде мало.
- Якщо чайки літають зграями, то сьогодні піде дощ.
- Якщо хмари йдуть проти вітру, то очікуйте найближчим часом на сніг.
- Якщо на сосні залишилося мало шишок, то зима буде м'якою.
Що ще відзначають
День міста Запоріжжя та День міста Чернівці. Їх відзначають у першу суботу жовтня. Це свято для запоріжців і чернівчан, які продовжують працювати на благо своїх рідних міст.
Всесвітній день вчителя. Подію відзначають з 1994 року. Це професійне свято для педагогів і викладачів, які працюють у сфері освіти. Втім, День учителя в Україні відзначається у першу неділю жовтня.