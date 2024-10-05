У цей день наші предки прибирали оселю та продовжували підготовку до зими. Про заборони й прикмети 5 жовтня – розповість LifeStyle24.

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День пам'яті священномучениці Харитини

У ранньому віці Харитина втратила батьків, тому християнин Клавдій почав займатися її вихованням. Вона прийняла віру в Сина Божого й проводила час за вивченням Святого Письма. Харитина навертала язичників у християнство та була відданою Ісусу.

Дівчина жила за часів правління імператора Діоклетіана, який переслідував усіх християн. Одного разу він наказав схопити Харитину, яка не бажала зрікатися віри в Сина Божого й поклонятися ідолам. Вона зазнала тортур, після чого загинула в муках.

Що не можна робити

Не рекомендується вирушати у тривалі поїздки.

Не варто сваритися й конфліктувати з рідними.

Не можна одружуватися та робити пропозицію, бо тоді шлюб протриває недовго.

Не варто лінуватися й байдикувати.

Народні прикмети

Якщо ще не все листя опало з дерев, то взимку снігу буде мало.

Якщо чайки літають зграями, то сьогодні піде дощ.

Якщо хмари йдуть проти вітру, то очікуйте найближчим часом на сніг.

Якщо на сосні залишилося мало шишок, то зима буде м'якою.

Що ще відзначають

День міста Запоріжжя та День міста Чернівці. Їх відзначають у першу суботу жовтня. Це свято для запоріжців і чернівчан, які продовжують працювати на благо своїх рідних міст.

Всесвітній день вчителя. Подію відзначають з 1994 року. Це професійне свято для педагогів і викладачів, які працюють у сфері освіти. Втім, День учителя в Україні відзначається у першу неділю жовтня.