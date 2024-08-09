Сьогодні варто допомагати нужденним, піклуватися про безпритульних тварин, наприклад нагодувати їх або взяти до себе. Що ж не можна робити у цей день, розповість LifeStyle 24.

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День пам'яті святого апостола Матвія

Апостол Матвій родом з Вифлеєму та з самого дитинства пізнавав Священні Книги. Коли Ісус Христос прийшов до людей, то він одразу почав слідувати за його вченнями. Згодом святий став одним з учнів Сина Божого. Після Вознесіння Господнього, Матвій увійшов у список 12 апостолів. Чоловік читав проповіді у Єрусалимі та Юдеї. Помер мученицькою смертю через те, сповідував та популяризував християнську віру.

Що не можна робити

Не можна їсти м'ясні та молочні продукти, рибу і яйця, бо триває Успенський піст.

Заборонено справляти весілля та вінчатися у церкві.

Не варто вихвалятися, адже це негативно вплине на майбутнє.

Не рекомендується ходити в ліс, бо там сьогодні повзають змії.

Не слід сваритися та займатися важливими справами.

Краще не пити алкогольні напої та не їсти багато.

Народні прикмети

Якщо звіється холодний вітер, то зимою буде багато снігу.

Якщо випаде дощ, то скоро прийде похолодання.

Якщо надворі ясно, то чекайте на теплу осінь і зиму.

Що ще відзначають

Щороку 9 серпня відзначається Міжнародний день корінних народів світу. Таке свято у 1994 році запровадила Генеральна Асамблея ООН. Під час події наголошують на культурі та правах, які мають корінні народи.

Крім того, сьогодні маємо Всесвітній день книголюбів. Спершу це свято неофіційно святкували у Сполучених Штатах Америки, а потім воно поширилося по світові. У цей день об'єднується багато любителів почитати.