Сьогодні варто допомагати нужденним, піклуватися про безпритульних тварин, наприклад нагодувати їх або взяти до себе. Що ж не можна робити у цей день, розповість LifeStyle 24.
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День пам'яті святого апостола Матвія
Апостол Матвій родом з Вифлеєму та з самого дитинства пізнавав Священні Книги. Коли Ісус Христос прийшов до людей, то він одразу почав слідувати за його вченнями. Згодом святий став одним з учнів Сина Божого. Після Вознесіння Господнього, Матвій увійшов у список 12 апостолів. Чоловік читав проповіді у Єрусалимі та Юдеї. Помер мученицькою смертю через те, сповідував та популяризував християнську віру.
Що не можна робити
- Не можна їсти м'ясні та молочні продукти, рибу і яйця, бо триває Успенський піст.
- Заборонено справляти весілля та вінчатися у церкві.
- Не варто вихвалятися, адже це негативно вплине на майбутнє.
- Не рекомендується ходити в ліс, бо там сьогодні повзають змії.
- Не слід сваритися та займатися важливими справами.
- Краще не пити алкогольні напої та не їсти багато.
Народні прикмети
- Якщо звіється холодний вітер, то зимою буде багато снігу.
- Якщо випаде дощ, то скоро прийде похолодання.
- Якщо надворі ясно, то чекайте на теплу осінь і зиму.
Що ще відзначають
Щороку 9 серпня відзначається Міжнародний день корінних народів світу. Таке свято у 1994 році запровадила Генеральна Асамблея ООН. Під час події наголошують на культурі та правах, які мають корінні народи.
Крім того, сьогодні маємо Всесвітній день книголюбів. Спершу це свято неофіційно святкували у Сполучених Штатах Америки, а потім воно поширилося по світові. У цей день об'єднується багато любителів почитати.