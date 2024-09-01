Сьогодні, крім того, перший день осені. Літо вже закінчилося, але тепла погода ще трохи нас потішить. Згодом прийдуть дощі, похолодання – однак цей час по-особливому затишний, пише LifeStyle 24.

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День пам'яті святого преподобного Симеона Стовпника

Симеон Стовпник з дитинства читав святі книги та відвідував богослужіння. У 18 років хлопець пішов у монастир. Так, святий почав дотримувати посту та багато допомагати людям. Через деякий час віряни стали приходити до преподобного за порадою та підтримкою. Симеон не надто хотів такої уваги, тому збудував дім біля стовпа, який зробив сам. Саме у тому місці чоловік провів решту свого життя – якомога далі від людей.

Що не можна робити

Не можна сваритися, лихословити та забивати голову поганими думками.

Не варто позичати сіль, інакше притягнете нещастя.

Не рекомендується підмітати підлогу та пилососити, бо почнуться проблеми у сім'ї.

Заборонено викидати продукти, оскільки у життя прийде голод.

Народні прикмети

Якщо надворі тепло, то чекайте на таку ж зиму.

Якщо вранці похмуро, то восени багато дощитиме.

Якщо гуси почнуть відлітати, то зима прийде рано.

Якщо будуть кусатися мухи, то готуйтеся до похолодання.

Що ще відзначають

Щороку 1 вересня відзначається День знань. Вже завтра учні зберуться на святкові лінійки, а скоро сядуть за парти, аби здобувати знання. Починається ще один складний воєнний навчальний рік для України.

Також традиційно у першу неділю вересня святкуємо День підприємця України. У жовтні 1998 року професійне свято запровадив тодішній президент Леонід Кучма. Перше святкування відбулося вже у 1999 році.