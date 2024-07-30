У Православній церкві України стверджують, що насправді червона нитка не оберігає – це всього лише популярний забобон. Там нагадують, що такий звичай з'явився колись в індусів. Таким чином, зокрема, батьки посвячували дітей божеству, яке називалося Ваалом, зазначає LifeStyle 24.

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Відповідь ПЦУ щодо забобону про червону нитку

Червона нитка на зап'ясті – це ритуал, який був поширений у давнину, кажуть у ПЦУ. Священники нагадують, що християни повинні просити захисту у Бога. Він допомагає справитися зі всіма труднощами, що трапляються у житті. Людина, зокрема, стає захищеною після хрещення, оскільки саме тоді отримує натільний хрестик. Саме він є символом християнської віри, а не різноманітні талісмани, які з'явилися у язичницькі часи.

У церкві зазначають, що нитка не має сили. Справжню силу варто шукати у вірі, у молитвах та в Богові. Крім того, негаразди роблять людей більше витривалими та стійкими, якщо вони з гідністю долають усі спокуси.