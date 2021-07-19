Військовослужбовець лікувався у харківській лікарні. Про смерть військового повідомила радниця голови Дніпровської ОДА Тетяна Губа.

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Помер військовий Олександр Горбенко

Вранці 19 липня зупинилося серце 29-річного криворізького військовослужбовця Олександра Горбенка,

– мовиться у повідомленні.

Хлопець боровся з наслідками важкого поранення з 15 липня. Саме у цей день орієнтовно о 21:30 годині Олександра поранили російські бойовики.

Тоді Тетяна Губа, радниця голови Дніпропетровської обласної ради, повідомляла про важкий стан військового – у нього було 80% опіків тіла. Тоді чоловіка доправили на лікування в опіковий центр Харкова.

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