Григорій Козловський і його родина цьогоріч підтримали Охматдит на 3 мільйони

Вони передали один мільйон гривень на оновлення приміщень та проведення ремонтних робіт у шпиталі. Всього з початку 2025 року Козловський та його родина скерували на підтримку лікарні 3 мільйони гривень, інформує 24 Канал.

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Ваша допомога – це не просто внесок у стіни, а інвестиція у здоров'я та комфорт наших маленьких пацієнтів. Завдяки таким благодійникам, як Ви, ми можемо створювати ще кращі умови для лікування дітей,

– зазначили у медзакладі.

Григорій Козловський і його родина вже не перший рік активно підтримують медичні заклади та благодійні ініціативи. Лише у 2024 році на потреби Збройних Сил України та лікарень було передано понад 24 мільйони гривень.



В "Охматдиті" проведуть ремонт у шпиталі / Фото "Охматдит"

Григорій Козловський підкреслив: "Діти – це майбутнє України, і ми не можемо залишатися осторонь, коли йдеться про їхнє здоров'я та добробут. Допомагати – це не привілей, а обов'язок кожного, хто має можливість підтримати тих, хто цього потребує".

Завдяки ініціативам Григорія Козловського та Emily Resort українські лікарні отримують необхідні ресурси для покращення умов лікування та реабілітації дітей.



Родина Григорія Козловського постійно допомагає ЗСУ та лікарням / Фото "Охматдит"

Григорій Петрович Козловський, підприємець і доброчинець зі Львова, належить до тих, хто невтомно допомагає Україні. Спектр його благодійної діяльності включає підтримку оборонців, медичних закладів, спортивної галузі та громадських ініціатив. З початку війни він зосередився на допомозі ЗСУ, переселенцям і лікарням. П'ять прикладів його благодійної діяльності були представлені у спецпроєкті "Код Свободи".