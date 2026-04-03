У них проблеми, – у 66-ій ОМБр розповіли, як вдається перерізати зв'язок і логістику росіян

На всій лінії фронту противник намагається активно діяти своїми безпілотниками. Зокрема на Лиманському напрямку використовує широкий спектр БПЛА, мовиться про звичайні FPV-дрони, FPV на оптоволокні, дрони зі скидками, ударні, розвідувальні – від від звичайних Mavic до великих крил.

Про це 24 Каналу розповів речник 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк, додавши, що українські військові активно протидіють ворожим БПЛА. Працюють по стартових позиціях російських пілотів.

Українські військові завдали росіянам суттєвих проблем

У 66 бригаді наголосили, що сьогодні активно працює батальйон безпілотних систем, самохідний артилерійський дивізіон. Виявивши будь-які ознаки того, що в посадці перебуває позиція російських пілотів, туди одразу завдають ураження дронами, артилерією. Це дозволило за останні місяці суттєво скоротити активність російських БПЛА.

Ще додало їм суттєвих проблем відключення від системи Starlink. Тобто загалом у Росії є проблеми зі зв'язком, є проблеми з тим, що наші бійці завдають постійного ураження по їхніх позиціях,

– наголосив Василь Денисюк.

Втім повністю нівелювати фактор російських безпілотних систем неможливо. Все одно у противника залишаються суттєві можливості в цьому напрямку, хоча також варто підкреслити, що українські оператори стоять попереду російських за ефективністю та кількістю застосування безпілотних систем у смузі відповідальності 66 бригади.

Як вдається організовувати логістику до Лиману?

Росіяни намагаються обійти Лиман з флангів, при цьому відбуваються постійні безпілотні нальоти, намагання контролювати шляхи руху техніки. У такій ситуації основним способом здійснення логістики є безпілотні системи як безпілотні літальні апарати, так і наземні роботизовані комплекси.

Будь-які підвезення боєкомплекту, продуктів, засобів зв'язку, відбувається саме завдяки безпілотним системам. Застосування автівок для того, щоб підвести щось – це крайній захід,

– підкреслив речник 66 бригади.

Здебільшого автомобілі використовують у випадку проведення ротації. Але все одно велику частину маршруту воїнам доводиться долати пішки, оскільки авто є пріоритетною ціллю для противника. Окупанти ведуть полювання на будь-які наші логістичні заходи, намагаються контролювати логістичні маршрути.

"Ситуація складна, але завдяки наземним роботизованим комплексам ми даємо собі раду. Вони активно забезпечують наші позиції провізією, боєкомплектом, здійснюють евакуацію поранених побратимів чи, на жаль, тіл загиблих воїнів", – додав військовий.

Варто зауважити, що така ситуація не лише з українського боку, але й у противника. У нього в тилу є річка Чорний Жеребець, яка ускладнює йому логістику. Цікаво, що зараз противник починає відходити від тактики застосування так званих "верблюдів" – звичайних росіян, які на собі несли об'єм БК чи провізії зіставний зі своєю вагою.

Більшість таких росіян, звісно, знищувались, тож російському командуванню довелося шукати інші шляхи. Одним з них стали спроби застосування крила "Молнія". Їх вони навантажують боєкомплектом або провізією і намагаються в такий спосіб здійснювати логістику на свої передовій позиції.

