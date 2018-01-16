Лисенко пояснив, чому до "Укргазвидобування" прийшли з обшуками ГПУ та СБУ

У вівторок, 16 січня, представники Генеральної прокуратури та Служби безпеки України прийшли з обшуками до ПАТ "Укргазвидобування".

Цей інцидент прокоментував речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко у Facebook.

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5 травня 2017 року за матеріалами ГУ БКОЗ СБ України було зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення. Управлінням з розслідування особливо важливих справ ГПУ розпочали досудове розслідування.

Стосувалося воно факту закупівлі ПАТ "Укргазвидобування" у жовтні 2016 року запасних частин до насосів у ТОВ "Україна-2000" на загальну суму понад 51 мільйон гривень, що перевищує їхню ринкову вартість у 3-20 разів,

– написав він.

У ході розслідування встановили, що службові особи ПАТ "Укргазвидобування" з метою заволодіння коштами, вступили у змову з представниками підприємств-постачальників запчастин. Вони організували та впровадили механізм проведення закупівель товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами.



Триває досудове розслідування. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у липні 2017 року ГПУ та СБУ вже проводили обшуки в "Укргазвидобуванні".