Яка ситуація з пожежами на Луганщині станом на 5 жовтня / Пресслужба ДСНС

На Луганщині продовжується гасіння пожеж, які виникли в регіоні ще 30 вересня. З 8 основних осередків вогню пожежники вже погасили 4, ще 3 – локалізовані.