У Луганській області протягом кількох днів вирують масштабні лісові пожежі. Полумя пройшло площу близько 20 тисяч гектарів. Станом на ранок 4 жовтня вонеборці працювали у 6 основних осередках лісових пожеж.

Вогонь у 2 осередках ліквідували

Згодом з'явилась інформація про ліквідацію вогню у 2 осередках поблизу сіл Лобачеве та Геївка, в біля Болотеного. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у фейсбуці.

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До гасіння пожеж залучили авіацію. На території Луганщини працюють три літаки Ан-32П та 2 гелікоптери. Лише за 3 жовтня вони здійснили 162 скиди – а це 504 тонни води. З початку гасіння пожеж – 345 скидів.

Останні новини про пожежі на Луганщині:

Жертвами пожеж стали 11 людей.

Травмовано 18 людей, з них троє – працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Евакуйовано 150 місцевих жителів.

Наразі уточнюють інформацію про кількість зруйнованих та пошкоджених будинків, проте за попередньою інформацією, їхня кількість складає 250 – 300.

Борються з пожежами понад 2 тисячі 500 осіб та 210 одиниць техніки.

Дивіться фото з місця подій / Фото ДСНС: