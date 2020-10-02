Шок на обличчях і сон на підлозі: де живуть люди, які постраждали від пожеж на Луганщині – фото
На Луганщині вже третій день вирують масштабні лісові пожежі. Чимало будинків згоріли вщент. Десятки людей залишились без даху над головою та найнеобхідніших речей. Наразі їх тимчасово розселили в місцевих школах.
Загалом із прилеглих селищ в Сєвєродонецьку евакуювали 70 людей. Їх яких розмістили у двох спеціально створених пунктах – школах №8 і №17. Про це повідомляє місцевий сайт 06452.
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Як живуть люди, які постраждали від пожеж на Луганщині
- Тут розмістили осіб різного віку – наймолодшому всього 4 роки. Серед них є чимало людей похилого віку, а також людей з інвалідністю. Усі вони перебувають під наглядом медиків і волонтерів з Червоного Хреста.
- Зараз їх намагаються розселити в пансіонати та бази відпочинку Луганщини, щоб звільнити приміщення шкіл для учнів і створити для потерпілих комфортні умови.
- Пункти забезпечені матрацами, їжею, водою, речами, і навіть дитячими іграшками, які привозять місцеві жителі та мешканці сусідніх міст. Наразі люди сплять на матрацах прямісінько на підлозі.
Що розповідають очевидці
Журналісти кажуть, що на обличчях у них шок, чимало з них до сих пір не можуть прийти до тями. З ними на місці працюють психологи. Найбільше тут перебуває людей із селища Воронове. Ті, в кого є родичі – поїхали до них.
Одна із мешканок розповіла, що тікала з палаючого будинку, прихопивши лише найнеобхідніше. Людям довелося залишити домашню худобу, яка згоріла у вогні. Адже полум'я поширювалося надто швидко.
Лише зараз трохи відійшла від пережитого, буквально все було у вогні. Не знаю, як все відновлюватиму, але не втрачаю надії на допомогу влади. Сусідка постраждала. Не знаю зараз, що з нею,
– розповіла мешканка села Воронове Людмила.
Тимчасове місця для ночівлі потерпілих / Фото 06452
Яку компенсацію отримають постраждалі від пожеж на Луганщині
Внаслідок пожеж у Луганській області постраждали понад 300 будинків. Уряд та місцева влада готові виплатити постраждалим компенсацію.
Максимальна сума компенсації постраждалим внаслідок пожеж на Луганщині становитиме 300 тисяч гривень. Гроші виділять одразу, тільки-но підрахують збитки.
- 300 тисяч гривень – за повністю зруйнований будинок.
- 200 тисяч гривень – за загиблого члена сім'ї.
- 50 тисяч гривень – за часткове пошкодження будинку.
- 20 тисяч гривень – якщо постраждало господарство.