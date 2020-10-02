На Луганщині вже третій день вирують масштабні лісові пожежі. Чимало будинків згоріли вщент. Десятки людей залишились без даху над головою та найнеобхідніших речей. Наразі їх тимчасово розселили в місцевих школах.

Загалом із прилеглих селищ в Сєвєродонецьку евакуювали 70 людей. Їх яких розмістили у двох спеціально створених пунктах – школах №8 і №17. Про це повідомляє місцевий сайт 06452.

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Як живуть люди, які постраждали від пожеж на Луганщині

Тут розмістили осіб різного віку – наймолодшому всього 4 роки. Серед них є чимало людей похилого віку, а також людей з інвалідністю. Усі вони перебувають під наглядом медиків і волонтерів з Червоного Хреста.

Зараз їх намагаються розселити в пансіонати та бази відпочинку Луганщини, щоб звільнити приміщення шкіл для учнів і створити для потерпілих комфортні умови.

Пункти забезпечені матрацами, їжею, водою, речами, і навіть дитячими іграшками, які привозять місцеві жителі та мешканці сусідніх міст. Наразі люди сплять на матрацах прямісінько на підлозі.

Що розповідають очевидці

Журналісти кажуть, що на обличчях у них шок, чимало з них до сих пір не можуть прийти до тями. З ними на місці працюють психологи. Найбільше тут перебуває людей із селища Воронове. Ті, в кого є родичі – поїхали до них.

Одна із мешканок розповіла, що тікала з палаючого будинку, прихопивши лише найнеобхідніше. Людям довелося залишити домашню худобу, яка згоріла у вогні. Адже полум'я поширювалося надто швидко.

Лише зараз трохи відійшла від пережитого, буквально все було у вогні. Не знаю, як все відновлюватиму, але не втрачаю надії на допомогу влади. Сусідка постраждала. Не знаю зараз, що з нею,

– розповіла мешканка села Воронове Людмила.

Тимчасове місця для ночівлі потерпілих / Фото 06452

Яку компенсацію отримають постраждалі від пожеж на Луганщині

Внаслідок пожеж у Луганській області постраждали понад 300 будинків. Уряд та місцева влада готові виплатити постраждалим компенсацію.

Максимальна сума компенсації постраждалим внаслідок пожеж на Луганщині становитиме 300 тисяч гривень. Гроші виділять одразу, тільки-но підрахують збитки.

300 тисяч гривень – за повністю зруйнований будинок.

200 тисяч гривень – за загиблого члена сім'ї.

50 тисяч гривень – за часткове пошкодження будинку.

20 тисяч гривень – якщо постраждало господарство.

Зверніть увагу! Наймасштабніші лісові пожежі вирували у Новоайдарському, Старобільському, Попаснянському та Станично-Луганському районах. Вогонь поширювався через сильний вітер. Пожежу гасили понад 1,5 тисячі рятувальників і 200 одиниць техніки.



За даними ДСНС у результаті пожеж загинули 8 людей, ще 4 зникли безвісти. 18 осіб потрапили в лікарню. Територія, пройдена вогнем, сягнула близько 13 тисяч гектарів.