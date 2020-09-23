Літак з віцепрезидентом США Пенсом вимушено сів через зіткнення з птахом
Літак віцепрезидента США Майка Пенса був змушений повернутися в аеропорт вильоту в американському штаті Нью-Гемпшир. Це сталося 23 вересня після зіткнення з птахом.
Наразі авіасудно оглядають фахівці. Про це повідомляє CNN.
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Відомо, що Пенс повертався до Вашингтона з передвиборчого заходу в місті Гілфорд. Однак одразу після вильоту його літак зіткнувся з птахом. Повітряне судно після цього здійснило посадку "як запобіжний захід".
Після приземлення Пенс і його співробітники скористалися вантажним літаком, щоб повернутися до Вашингтона.
Чим небезпечне зіткнення птаха з літаком
- Літак злітає на великій швидкості, на якій зіткнення з будь-яким предметом гарантовано завдає пошкодження.
- Під час зіткнення птахи пробивають скла кабіни, залишають вм'ятини на корпусі. Однак за статистикою, 51% зіткнень припадає саме на двигун. А це вже значно небезпечніше.
- Сучасні літаки обладнані двигунами, які автоматично відключаються при попаданні у них птахів до двох кілограмів. Літак може летіти лише на одному двигуні, тож загрози це не становить.
- Однак реальна небезпека існує при зіткненні зі зграєю птахів. Такий інцидент трапився з Airbus "Уральських авіаліній". Тоді птахи потрапили у різні частини літака і вивели з ладу обидва двигуни. Пасажири та члени екіпажа не постраждали, але літак довелося списати – ушкодження були занадто сильними.