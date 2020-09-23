Літак віцепрезидента США Майка Пенса був змушений повернутися в аеропорт вильоту в американському штаті Нью-Гемпшир. Це сталося 23 вересня після зіткнення з птахом.

Наразі авіасудно оглядають фахівці. Про це повідомляє CNN.

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Відомо, що Пенс повертався до Вашингтона з передвиборчого заходу в місті Гілфорд. Однак одразу після вильоту його літак зіткнувся з птахом. Повітряне судно після цього здійснило посадку "як запобіжний захід".

Після приземлення Пенс і його співробітники скористалися вантажним літаком, щоб повернутися до Вашингтона.

Чим небезпечне зіткнення птаха з літаком