Літак Порошенка відлетів із Брюсселя до України із вантажем обладнання від НАТО

Північно-Атлантичний альянс завершив передачу Україні військового обладнання під час візиту Президента України Петра Порошенка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на власні джерела.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній прес-конференції з Петром Порошенком у Брюсселі пообіцяв, що Альянс невдовзі передасть обладнання для захищеного зв’язку для потреб ЗСУ. Генсек виконав обіцянку одразу.

"Так, проект щодо постачання вже завершений", – заявив представник України при НАТО Вадим Пристайко

У Північноатлантичному альянсі офіційно не прокоментувати дату постачання, але повідомили декілька деталей щодо складових цього пакету допомоги.

Комунікаційне обладнання, про яке сказав Генсек, профінансоване через трастовий фонд НАТО "C4" (Command, Control, Communications and Computers). Ми передаємо Збройним силам України пристрої закодованого радіозв’язку та портативні GPS-трекери,

– додав посадовець Альянсу.

Крім того, ключове значення у цьому пакеті допомоги мають захищені радіостанції, про які згадав Столенберг. Вони не лише забезпечують захищений зв’язок, але також є стійкими до глушилок, які використовуються росіянами на лінії зіткнення на Донбасі.

Відомо, що вантаж має прибути до України вже сьогодні, 13 грудня. Для його оперативного постачання українській стороні був задіяний літак державної авіакомпанії "Україна". Оскільки, у Брюсселі перебував лише один літак, що перевозив офіційну українську делегацію, то Президент України Петро Порошенко після завершення візиту у буквальному сенсі має привезти в Україну військовий вантаж від НАТО.