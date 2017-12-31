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НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Літак з людьми впав у річку в Австралії: багато загиблих

13:57, сьогодні 2102 Читать новость на русском
В Австралії літак впав в річку, шестеро людей загинули
В Австралії літак впав в річку, шестеро людей загинули / Скріншот з відео

Легкий одномоторний літак впав у річку Хоксбері, що на північ від Сіднея. Рятувальники наразі знайшли шість тіл загиблих.

Про це повідомляє ВВС.

Причину аварії літака наразі встановлюють. На місці трагедії водолази витягнули тіла шести загиблих.

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За попередньою інформацією, жертвами стали 11-річний хлопчик, пілот літака і четверо громадян Великобританії. Особи загиблих поки не встановлені. Пошукова операція триває.

Літак з людьми впав у річку в Австралії: 6 загиблих

Літак з людьми впав у річку в Австралії: 6 загиблих

Теги: Австралія Жертви авіація Аварії та ДТП Великобританія
Джерело: 24 Канал
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