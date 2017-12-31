Літак з людьми впав у річку в Австралії: багато загиблих
13:57, сьогодні 2102 Читать новость на русском
Легкий одномоторний літак впав у річку Хоксбері, що на північ від Сіднея. Рятувальники наразі знайшли шість тіл загиблих.
Про це повідомляє ВВС.
Причину аварії літака наразі встановлюють. На місці трагедії водолази витягнули тіла шести загиблих.
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За попередньою інформацією, жертвами стали 11-річний хлопчик, пілот літака і четверо громадян Великобританії. Особи загиблих поки не встановлені. Пошукова операція триває.
Літак з людьми впав у річку в Австралії: 6 загиблих
Джерело: 24 Канал
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