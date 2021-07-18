У поліції Одещини 24 каналу повідомили: рішення зняти скандальну пару з борту ухвалив командир авіасудна. Інцидент трапився 17 липня.

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Спочатку сварка виникла між стюардесою і дружиною хулігана. Він приєднався до суперечки і почав голосно скандалити. Чоловік відмовлявся одягати маску. Жінка голосно кричала у салоні, що "якась дівчинка не має їй нічого вказувати".

Поліцейських запросили на борт після того, як командир літака ухвалив рішення про зняття цієї пари з рейсу. На відео чути крики жінки, що вона не піде під ніяку адмінвідповідальність, бо свою відповідальність вона виконала перед людьми. Вона стверджувала, що боролася із коронавірусом, рятуючи людей.

У мене через півтора тижня починається нова хвиля. Я півтора року пи**ячила на цей ковід. Я рятувала людей від ковіду, я маю право відпочити,

– галасувала одна з пасажирок.

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Зрештою дебошира вивели із салону літака. Люди аплодували поліції і вслід хулігана кричали прокльони і лайку.

Сам дебошир кинув у пасажирів якимись паперами і зі злістю вийшов. Чи долучилася до нього дружина – інформації немає. На порушника склали протокол за статтею 173 адмінкодексу – дрібне хуліганство.