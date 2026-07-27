Після удару по Wildberries: партизани показали логістичні центри Криму, які можуть бути знищені

Партизани оприлюднили перелік великих логістичних і складських центрів у тимчасово окупованому Криму, які російські війська використовують для забезпечення своєї військової логістики. Активісти стверджують, що після удару по сортувальному центру Wildberries наступною ціллю можуть стати склади IC Logistics у Сімферополі.

Про це пише партизанський рух "Отпор".

Які об'єкти в Криму можуть опинитися під ударом?

У повідомленні зазначається, що команда руху проаналізувала основні логістичні хаби на півострові. За твердженням активістів, знищення цієї інфраструктури може суттєво ускладнити постачання російського угруповання військ на південному напрямку.

За інформацією "ОТПОРу", на території Криму функціонують п'ять великих логістичних хабів, які, окрім цивільного призначення, використовуються й у військових цілях. Один із них – сортувальний центр Wildberries у Сімферополі – вже був уражений під час атаки безпілотників у ніч на 24 липня.

Серед інших великих складських комплексів, які, за даними руху, використовуються окупантами, названі:

Пошта Росії;

ОРЦ "ПУД";

IC Logistics.

Активісти заявили, що, на їхню думку, наступною ціллю можуть стати склади компанії IC Logistics у Сімферополі. У зв'язку з цим рух "ОТПОР" закликав цивільне населення утриматися від перебування поблизу зазначених логістичних об'єктів і складських територій.



Рух опору показав логістичні ценри у Криму / Фото з телеграм-каналу "Отпор"

Нагадаємо, російський маркетплейс Wildberries тимчасово призупинив роботу двох логістичних центрів — у Краснодарі та Невинномиську – після атаки безпілотників.

За попередніми даними, у Краснодарі постраждали троє людей, яких госпіталізували, а в Невинномиську травмувалися ще п'ятеро, однак госпіталізація їм не знадобилася. Працівників складу в Невинномиську евакуювали. Після атаки компанія дозволила продавцям перенаправляти товари до інших логістичних центрів, а також тимчасово скасувала плату за зберігання продукції на пошкоджених складах.