Это свежее утреннее фото 22 сентября – абсолютно нормальное и привычное для всех больших городов. Ничего необычного, ничего особенного. В час-пик любого многомиллионного города, будь то Токио, Нью-Йорк или Париж, такое столпотворение – обычное явление.

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Опасно ли такое скопление народа в период обострения ситуации с коронавирусом

Я думаю, что нет. Давайте посмотрим внимательно на людей. Кого мы видим? Тяжелых хроников, прикованных к кровати или массу пожилых людей с кучей сопутствующих заболеваний? Нет.

В своем большинстве эта толпа на вокзале – активная работоспособная молодежь и люди среднего возраста. Они двигаются, перемещаются каждый день, работают. Я уверен, что не сильно ошибусь, если предположу, что большая часть из них уже переболела на COVID-19. И потому вообще не является заразной. Другая часть – не болеющая – не будет тяжело переносить коронавирусную инфекцию, так как молодые и здоровые тяжело не болеют. Да, они МОГУТ заражать других и разносить заболевание. Но сами, в подавляющем большинстве, не заболеют тяжело.

Можно даже добавить, как бы с первого взгляда это не звучало странно, что людям даже нужно и полезно тесно общаться. Стерильные условия и изоляция приводят к новым проблемам. И не понятно, что еще страшнее.

Но все же, из-за чего и кем в стационаре переполнены койки

Во-первых, ситуация непростая потому, что плохо работает первичная система. Многие люди до сих пор не имеют своего врача и при заболевании в страхе и смятении бегут в стационар. Часто видим и другое – то, что спокойно и нормально лечится дома, по непонятным причинам сразу же отправляется в стационар. Пример: врач видит на КТ "пневмонию" и сразу отказывается лечить пациента, опасаясь тяжелого течения. Но КТ точно показатель тяжести? Это мы уже проходили…

Важно Кто чаще всего болеет COVID-19 и поможет ли вакцинация от коронавируса

Я постоянно сталкиваюсь и с более прозаичными ситуациями: "у вас COVID-19 по анализам. Идите лечитесь в стационар. Я не буду за вас браться". Ну, и почему? С таким подходом коек никогда не хватит…

Во-вторых, никто не отменял сезонности респираторных заболеваний, к которым принадлежит также и ковид. Особенно примечательно, что сейчас циркулируют и другие респираторные вирусы – люди массово жалуются на насморк, кашель, боли в горле. Но при проверке, это оказывается не COVID-19.

Природа берет свое – сидение дома взаперти не дает гарантии, что вирусы исчезают. Что-то уходит, другое появляется. Повторюсь, стерильные условия и прятки по домам не изменят ситуацию в корне. Нужно закалять иммунитет и вести здоровый образ жизни. Это хорошая гарантия успешной победы над вирусами.

Но в больницах действительно много и тяжелых ковидных пациентов. И поступает сейчас значительно больше, чем летом. Это правда. Люди с сердечными и эндокринными заболеваниями, с ослабленным иммунитетом и подорванным здоровьем – это та основная группа, на кого следует обратить внимание.

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К величайшему сожалению, заражаются такие "дедушки" и "бабушки" не только при проведывании родственниками и соседями, но часто и в поликлинике, и даже в других стационарах, обычных. Вот где нужно напрячь все умение и силы, развернуть грамотно противоэпидемические меры. Чтобы защитить уязвимые группы риска от заражения в медучреждениях. Чтобы люди, страдающие хроническими заболеваниями, не боялись обращаться за помощью и вовремя решали свои проблемы.

Неоказание своевременной помощи при хронических болезнях – самый грозный удар по организму. COVID-19 потом уже является всего лишь последней каплей.

Что делать

Локдауны, карантины, транспорт по пропускам и тому подобное – само по себе проблему не решает, так как, в первую очередь, нужно защищать группы риска. А не просто остановить экономику и усложнять людям жизнь. Никому такие меры не помогут. Ограничение по кинотеатрам, кафе, ресторанам – это не то, что существенно снизит смертность. Целевая аудитория не та…

В этом принятии новых ограничений напрочь забывается, что масса людей уже переболела. Почему переболевшие не получают зеленых паспортов, не допускаются на работу, в школу, в детский сад? Вопрос в пустоту…

Переболевшие не опасны для общества. Это знают во всем мире. Но увы, не акцентируется на этом внимание. А зря. Это бы заметно упростило задачу и помогло бы сконцентрировать внимание на группе риска.

Несмотря на то, что ситуация стала хуже, в сравнении с летом, я бы не драматизировал. Большая прослойка переболевших не даст такого прироста больных. Иммунитет хорошо работает. Для многих этот год, в плане здоровья, будет абсолютно спокойным.