Якщо вам не подобаються заходи з безпеки в Україні, то я вам розповім про Канаду.

І так, я погоджуюсь, що порівнювати не варто. Скоріше пишу про це як про додатковий досвід. І щоб ви розуміли, якою може бути жесть з заборонами і покараннями.

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Я оце дивлюсь на все оце в світових масштабах, і розумію, що мої міркування про те, що ще трохи – і все припиниться, не мають під собою ніякого підґрунтя. Навряд чи буде повернення до звичного формату життя. Якусь частину (добре, якби не більшу) ми таки втратимо.

Локдаун в Канаді: чому в Україні квіточки, а не обмеження

Отже, Канада. Населення: 37, 5 мільйонів.

Станом на 14 січня всього інфіковано – 681 328 людей. Смертельні випадки – 17 383, або 2,6 відсотки. Одужали – 584 652, або 85,8 відсотків. Наразі хворіють – 79 293. Із них серйозні та критичні випадки – 843. Зроблено тестів – 14 781 592, або на 1 мільйон населення – 389 815.

Статистика значно погіршилась, як повідомляє уряд. Не дивлячись на досить таки серйозні обмеження на час різдвяних свят.

Канада закупила вакцину від COVID-19. Ще в серпні минулого року було замовлено 20 мільйонів доз. А всього Канада замовила вакцин в 4 рази більше, аніж все населеня країни. І Канада заявила, що може пожертвувати зайві дози через Глобальний фонд доступу до вакцин проти COVID-19 бідним країнам.

З 14 січня в провінції Онтаріо (кількість населення – 14,5 мільйонів) починається ряд обмежень.

Всім запропоновано залишатися вдома. Люди можуть виходити лише за такими потребами:

купівля їжі та ліків;

відвідування лікарні;

відвідування школи/дитячого садка (школи не працюють, дитячі садки працюють);

все, що стосується догляду за дітьми;

відвідування банку;

доступ до державних послуг;

заняття спортом і вигул домашніх тварин;

робота, яка дозволена урядом.

На підприємства, заклади покладено забезпечення умов праці з дому скрізь, де це можливо.

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Що заборонено та як карають порушників?

Заборонено виїжджати з регіону, окрім особливих випадків. Заборонено ходити в інші помешкання. Окрім випадків, якщо людина живе самотньо, то вона може спілкувалися ще з одним домогосподарством.

На вулиці можна збиратися до 5 людей з дотриманням 2-метрової дистанції та у масці. На похоронах, релігійних службах та на весіллях можна збиратися до 10 людей.

Якщо не дотримуватися цих правил, штраф – 10 тисяч доларів. Кожен учасник таких зборів отримає штраф у 750 доларів. Також встановлені інші штрафи за порушення заходів надзвичайної ситуації – від 750 до 1 000 доларів. Максимальні штрафи для фізичних осіб – 10 тисяч доларів, для корпорацій – 10 мільйонів доларів.

Всі початкові та середні школи закрито до 10 лютого. І немає гарантій, що відновлять очні заняття після цієї дати. Але очне навчання доступне там, де є клінічна підготовка чи такого вимагають особливості професії. І працюють дитячі садки.

Про маски навіть і не варто говорити. Тут їх носять скрізь і всі, в тому числі і діти 2-3- років.

Всі продуктові магазини, аптеки працюють на 50 відсотків потужності. Ті, які торгують алкоголем, на 25 відсотків потужності. Режим роботи: з 7:00 до 20:00. Працюють АЗС, ресторани на доставці їжі.

Зачинені гірські траси, поля для гольфу. Але дозволені бігові лижі, риболовля на льоду, катання на снігоходах та собачих упряжках.

Що з бізнесом?

Тяжко. Недавно чула повідомлення, що лише ресторанів та кафе закрилось 10 тисяч.

Запроваджено ряд державних програм на підтримку бізнесу. Наприклад, одноразові гранти на відшкодування витрат на засоби індивідуального захисту, податку на майно та рахунків за електроенергію. Призупинені комерційні виселення. Відстрочені пенсійні внески. Всім, хто втратив роботу, платиться допомога і так далі. Банки суттєво знизили і без того низькі відсотки на придбання нерухомості – до 1 відсотка річних.

Окрім того, оприлюднено багато різних заходів з допомоги: від пенсіонерів до студентів та батьків, від підтримки психічного здоров'я і до розробок планів безпеки на робочому місці.

До речі, термінові судові засідання відбуваються на платформі zoom. Життя абсолютно перейшло у віртуал. В якому рулить Amazon.

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Варто сказати, що громадян Канади всі ці обмеження не просто непокоять, а вже злять. Не дивлячись на комунікацію уряду, на допомогу, на логічність, начебто, дій і так далі.

І я от собі думаю: а, може, ми, в Україні, скоріше повернемося до нормального життя саме через свою відчайдушну життєздатність? Через ігнорування заборон і через спроби випливти, не дивлячись ні на що? І наша тіньова економіка зараз якраз і згодиться?

Джерело: Facebook