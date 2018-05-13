Ломаченко переміг Лінареса і став чемпіоном WBA у легкій вазі

Чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі український боксер Василь Ломаченко бився проти чемпіона світу за версією WBA в легкій вазі венесуельця Хорхе Лінареса. Перемогу у бою здобув Василь Ломаченко. І став новим чемпіоном.

Обидва суперники мали вдосталь часу підготуватися до бою, тож розпочали поєдинок без розвідки, одразу перейшовши до атакувальних дій. Лінарес намагався брати за допомогою довших рук, Ломаченко відповідав швидкістю на ринзі. Так швидко минули перші раунди.

Читайте також: Відео бою Ломаченко – Лінарес

З четвертого раунду у суперників почали проходити удари. Ломаченко, зазвичай, намагався пройти за руку Лінаресу, венесуелець на це відповідав серією ударів. Українець у цей час виглядав небезпечніше і цікавіше.

У Ломаченко проходили серії ударів

Читайте також: Ломаченко – Лінарес: хронологія бою

Однак у шостому раунді на ринзі опинився саме Ломаченко. Лінарес дочекався моменту, і в нього пройшов прямий удар в обличчя українцю. Вперше на професійному ринзі Ломаченко впав на ринг. Однак одразу піднявся. За таку неуважність в перерві отримав від свого батька та тренера.

Відео нокдауна Ломаченка у 6 раунді

Lomachenko is knocked down in Round 6!



He's back up as we head into Round 8 for #LinaresLoma. pic.twitter.com/ecMdXrIG8v — ESPN (@espn) 13 травня 2018 р.

Після сьомого раунду у боксерів почала відчуватися втома в руках – почали частіше проходити удари. Цим і скористався Ломаченко. У десятому раунді в нього пройшла серія в голову, після чого послідував удар по печінці. Лінарес такого не очікував і пропустив це. Від удару він впав на ринг з підігнутими колінами. Піднятися і продовжити поєдинок йому не вдалося.

Відео нокаута Лінареса у 10 раунді і перемога Ломаченка

The TKO that made Lomachenko the new WBA lightweight world champion. #LinaresLoma pic.twitter.com/xXSt22Ni4g — ESPN (@espn) 13 травня 2018 р.

Відтак Василь Ломаченко здобуває титул чемпіона WBA у легкій вазі. У рекордному 12 поєдинку на професійному ринзі. Тепер йому слід відмовитися від титулу чемпіона за версією WBO у другій напівлегкій вазі.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram