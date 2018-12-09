Ломаченко – Педраса: відео бою
В поєдинку між Василем Ломаченко та Хосе Педрасою перемогу здобув українець. Це був об’єднавчий поєдинок за пояси чемпіонів світу за версіями WBA та WBO у легкій вазі
Бій тривав усі 12 раундів, а перемогу Ломаченко здобув завдяки рішенням суддів. Вони єдиноголосно проголосували за українця.
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Варто зазначити, що в 11-у раунді Ломаченко двічі відправив Педрасу в нокдаун, але пуерториканець підводився.
Відео бою Ломаченко – Педраса (початок бою після 30:00)
Джерело: 24 Канал
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