В поєдинку між Василем Ломаченко та Хосе Педрасою перемогу здобув українець. Це був об’єднавчий поєдинок за пояси чемпіонів світу за версіями WBA та WBO у легкій вазі

Бій тривав усі 12 раундів, а перемогу Ломаченко здобув завдяки рішенням суддів. Вони єдиноголосно проголосували за українця. Читайте також: Ломаченко переміг Педрасу та став чемпіоном світу за версіями WBA та WBO Варто зазначити, що в 11-у раунді Ломаченко двічі відправив Педрасу в нокдаун, але пуерториканець підводився. Відео бою Ломаченко – Педраса (початок бою після 30:00)