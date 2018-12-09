08:54
9 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Долар прощається з Росією. Самотній Путін
      Вєсті Кремля
      22:11, 8 грудня
      Вєсті. UA. Жир. Банда Ляшка. Український "Пороховоз"
      Вєсті.UA
      19:27, 8 грудня
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, 8 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Ломаченко – Педраса: відео бою

      1290 Читать новость на русском
      Ломаченко - Педраса: відео бою 08.12.2018
      Ломаченко – Педраса відео бою / Getty Images

      В поєдинку між Василем Ломаченко та Хосе Педрасою перемогу здобув українець. Це був об’єднавчий поєдинок за пояси чемпіонів світу за версіями WBA та WBO у легкій вазі

      Бій тривав усі 12 раундів, а перемогу Ломаченко здобув завдяки рішенням суддів. Вони єдиноголосно проголосували за українця.

      Читайте також: Ломаченко переміг Педрасу та став чемпіоном світу за версіями WBA та WBO

      Варто зазначити, що в 11-у раунді Ломаченко двічі відправив Педрасу в нокдаун, але пуерториканець підводився.

      Відео бою Ломаченко – Педраса (початок бою після 30:00)

       

      Теги: Бокс Василь Ломаченко Ломаченко – Педраса Спорт
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Луганчане ради украинских выплат готовы на все – даже спать в грязных ночлежках
      сьогодні , 08:45 Луганчане ради украинских выплат готовы на все – даже спать в грязных ночлежках
      Ольга Черненко 128
      Ломаченко переміг Педрасу та став чемпіоном світу за версіями WBA та WBO
      сьогодні , 07:34 Ломаченко переміг Педрасу та став чемпіоном світу за версіями WBA та WBO
      4058
      Головні новини 8 грудня: трагедія у клубі в Італії, зірваний концерт росіян і протести в Парижі
      8 грудня , 22:01 Головні новини 8 грудня: трагедія у клубі в Італії, зірваний концерт росіян і протести в Парижі
      1297
      Роберт Джеймс Воллер: кохання на межі та за межею
      8 грудня , 22:00 Роберт Джеймс Воллер: кохання на межі та за межею
      Наталія Лебідь 184
      Смертельні тисняви у світі: коли, де та скільки життів забрали трагедії
      8 грудня , 20:35 Смертельні тисняви у світі: коли, де та скільки життів забрали трагедії
      Наталя Боднар 1305
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      Хіршер відсвяткував першу перемогу в новому сезоні
       17 листопада 2013 , 19:17
      Українець виборов медаль на Континентальному кубку з дзюдо
       4 березня , 00:52
      Ультрас "Зорі": Хто поїде у Київ як "тітушки", додому можуть не повертатися
       24 січня 2014 , 11:40
      "Фіорентина" налаштована поборотися за Ярмоленка. ВІДЕО
       25 вересня 2014 , 11:01
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук