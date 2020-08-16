У Лондоні загадково пішов з життя онук першого президента Казахстану Айсултан Назарбаєв. Сталося це вночі 16 серпня. Чоловіку було лише 30 років.

Що відомо про смерть Айсултана Назарбаєва

Причина смерті чоловіка наразі невідома. За попередньо інформацією в онука Назарбаєва зупинилося серце. Про це повідомляє zakon.kz.

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Інші подробиці смерті Айсултана Назарбаєва не розкривають. Однак відомо, що 30-річний чоловік пішов з життя у Лондоні. Саме туди він переїхав через тиск на нього з боку його сім'ї.

Раніше Айсултан заявив, що володіє інформацією про корупцію між Казахстаном та Росією у великих масштабах. А також про мільярди доларів, украдених у населення.

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