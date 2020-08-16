Помер 30-річний онук Нурсултана Назарбаєва, – ЗМІ
У Лондоні загадково пішов з життя онук першого президента Казахстану Айсултан Назарбаєв. Сталося це вночі 16 серпня. Чоловіку було лише 30 років.
Що відомо про смерть Айсултана Назарбаєва
Причина смерті чоловіка наразі невідома. За попередньо інформацією в онука Назарбаєва зупинилося серце. Про це повідомляє zakon.kz.
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Інші подробиці смерті Айсултана Назарбаєва не розкривають. Однак відомо, що 30-річний чоловік пішов з життя у Лондоні. Саме туди він переїхав через тиск на нього з боку його сім'ї.
Раніше Айсултан заявив, що володіє інформацією про корупцію між Казахстаном та Росією у великих масштабах. А також про мільярди доларів, украдених у населення.
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Що відомо про Айсалтана Назарбаєва: біографія
- Айсултан Назарбаєв народився 26 серпня 1990 року у родині старшої дочки президента Казахстану Дариги Назарбаєвої та Рахата Алієва.
- Назарбаєв навчався в Міжнародному коледжі безперервної освіти в Астані, а також в школі-пансіоні Американська міжнародна школа в Австрії.
- У 2010 році закінчив британську Королівську військову академію в Сандхерсті. У 2012 році почав працювати в Головному розвідувальному управлінні Міноборони Казахстану, де прослужив рік.
- Почав займатися футболом в клубі Адміра Ваккер під час служби батька послом в Австрії. У 2006 році провів два матчі в першій лізі Казахстану за столичний Рахат, у 2007 році був у складі ФК Залізничник Алма-Ата.
- У 2018 році онука першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва засудили до умовного терміну через його напад на поліцейського в Лондоні.