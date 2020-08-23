У Лондоні зламався знаменитий Тауерський міст: фото й відео
В столиці Великої Британії 22 серпня заклинило Тауерський міст під час розведення. Поліція повністю перекрила споруду та викликала ремонтні бригади.
Внаслідок цього центральний трафік у Лондоні був повністю заблокований. Про це повідомляє The Guardian.
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Поліція радила водіям шукати інші об'їзні шляхи. Очевидці, які застрягли в заторах, публікували в соцмережах фото інциденту.
Один з твіттер-користувачів назвав хаосом те, що сталося після закриття Тауерського мосту.
Вже через півтори години міст відкрили для пішоходів. Наразі спеціалісти полагодили всі механізми. Від ранку 23 серпня міст вже функціонує у звичному режимі.
Кожна з двох частин цього мосту важить понад 12 тонн. Їм допомагає спускатись 400-тонна противага.
Тауерський міст заклинило під час розведення / Фото PA Media
Сотні людей стояли в заторах через ремонт мосту / Фото Getty images
Що відомо про Тауерський міст
Розвідний міст над Темзою вважають одним із британських символів. Збудували його у 1894 році, і в червні 2019 Тауерський міст відзначив 125 років з моменту відкриття.
Для будівництва веж і пішохідних галерей знадобилося понад 11 тисяч тонн сталі. Повна вартість конструкції – 1 184 000 фунтів стерлінгів.
У Лондоні зламався Тауерський міст: відео