В столиці Великої Британії 22 серпня заклинило Тауерський міст під час розведення. Поліція повністю перекрила споруду та викликала ремонтні бригади.

Внаслідок цього центральний трафік у Лондоні був повністю заблокований. Про це повідомляє The Guardian.

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Поліція радила водіям шукати інші об'їзні шляхи. Очевидці, які застрягли в заторах, публікували в соцмережах фото інциденту.

Один з твіттер-користувачів назвав хаосом те, що сталося після закриття Тауерського мосту.

Chaos as London’s Tower Bridge stuck open https://t.co/ausKeCtv3B pic.twitter.com/YOSOx2hpgK — Zachary Eilers (@zacharyeeilers) August 23, 2020

Вже через півтори години міст відкрили для пішоходів. Наразі спеціалісти полагодили всі механізми. Від ранку 23 серпня міст вже функціонує у звичному режимі.

Кожна з двох частин цього мосту важить понад 12 тонн. Їм допомагає спускатись 400-тонна противага.



Тауерський міст заклинило під час розведення / Фото PA Media



Сотні людей стояли в заторах через ремонт мосту / Фото Getty images

Що відомо про Тауерський міст

Розвідний міст над Темзою вважають одним із британських символів. Збудували його у 1894 році, і в червні 2019 Тауерський міст відзначив 125 років з моменту відкриття.

Для будівництва веж і пішохідних галерей знадобилося понад 11 тисяч тонн сталі. Повна вартість конструкції – 1 184 000 фунтів стерлінгів.

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