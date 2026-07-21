"Я не в Росії, тому що не пропагандист": блогерка з оточення Трампа приїхала до України

До України приїхала блогерка з оточення президента США Дональда Трампа – Лора Лумер. Вона заявила, що прибула, "щоб побачити країну на власні очі".

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Х.

Що відомо про візит Лори Лумер до України

Лумер поширила відео, де показано її прибуття потягом в Україну.

Я не в Росії, тому що я не пропагандист,

– підписала так вона свій допис.

Лумер пояснила причини свого візиту. Вона розповіла, що спробує "знайти докази пропаганди", якою її "годували".

"Я приїхала до України, щоб побачити країну на власні очі. Я спробую знайти докази пропаганди, якою мене годували, і якщо я їх не знайду, я повідомлю всіх, щоб вони також могли побачити світло", – написала вона.

Вона розповіла, що в перший день вона вже бачила фотографії мертвих священників у Бучі, вбитих Росією, братську могилу, де були поховані тіла вбитих християн після того, як Росія відправила війська з Чечні для масового вбивства невинних людей.

Лумер прибула до України: дивіться відео

Я не в России, потому что я не пропагандист. pic.twitter.com/VD83wjgQNq — Laura Loomer (@LauraLoomer) July 20, 2026

Нагадаємо, що останніми тижнями Лора Лумер заявляла, що переглянула свої погляди щодо війни Росії проти України. Вона стверджувала, що раніше перебувала під впливом російської пропаганди. Також вона зазначала, що Росія насправді вбиває українців дронами та ракетами і бреше про "українських нацистів".