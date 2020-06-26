Авіакомпанія LOT відновляє польоти в Україну: міста та дати
Польський авіаперевізник LOT оголосив про поступове відновлення польотів. До кінця серпня LOT охопить майже 70 напрямків у Європі, зокрема і три українські міста.
Авіакомпанія відновить рейси до Києва, Одеси та Львова, повідомляє "Польське радіо".
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У липні літаки LOT регулярно літатимуть до Великої Британії, Києва, Львова, Одеси, Белграда і Стамбула.
З 15 липня відкриють рейси в:
- Німеччину,
- Францію,
- Іспанію,
- Данію,
- Швейцарію,
- Хорватію,
- Словенію,
- Естонію,
- Латвію.
Загалом LOT оголосила 130 нових літніх сполучень з Варшави і 9 регіональних портів.
З середини липня можна буде літати з варшавського аеропорту імені Шопена 7 разів на тиждень в:
- Мюнхен,
- Штутгарт,
- Франкфурт,
- Гамбург,
- Париж,
- Копенгаген,
- Мілан,
- Цюріх,
- Женеву.
На сайті авіакомпанії квитки вже доступні для бронювання. Зауважимо, що наразі лише декілька країн ЄС відкрили кордони для України.
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- Українців точно готові приймати у США, Албанії, Туреччині, Білорусі, Великій Британії та Чорногорії.
- Без жодних обмежень можна подорожувати до Албанії, США, Ірландії, Сербії та з 1 липня до Туреччини.
- Інші країни Європи відкрили свої кордони громадянам ЄС, дипломатам, людям з дозволом на роботу чи посвідкою на проживання.
- The New York Times повідомило, що країни Європейського Союзу можуть відмовитись відкривати свої кордони для мандрівників з Росії, США, та зокрема України після 1 липня через спалах коронавірусу.
- Натомість "Євроньюз" повіломило, що Україна зазначена серед держав, мешканцям яких можуть відкрити в’їзд до ЄС.
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