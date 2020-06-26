Польський авіаперевізник LOT оголосив про поступове відновлення польотів. До кінця серпня LOT охопить майже 70 напрямків у Європі, зокрема і три українські міста.

Авіакомпанія відновить рейси до Києва, Одеси та Львова, повідомляє "Польське радіо".

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У липні літаки LOT регулярно літатимуть до Великої Британії, Києва, Львова, Одеси, Белграда і Стамбула.

З 15 липня відкриють рейси в:

Німеччину,

Францію,

Іспанію,

Данію,

Швейцарію,

Хорватію,

Словенію,

Естонію,

Латвію.

Загалом LOT оголосила 130 нових літніх сполучень з Варшави і 9 регіональних портів.

З середини липня можна буде літати з варшавського аеропорту імені Шопена 7 разів на тиждень в:

Мюнхен,

Штутгарт,

Франкфурт,

Гамбург,

Париж,

Копенгаген,

Мілан,

Цюріх,

Женеву.

На сайті авіакомпанії квитки вже доступні для бронювання. Зауважимо, що наразі лише декілька країн ЄС відкрили кордони для України.

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Українців точно готові приймати у США, Албанії, Туреччині, Білорусі, Великій Британії та Чорногорії.

Без жодних обмежень можна подорожувати до Албанії, США, Ірландії, Сербії та з 1 липня до Туреччини.

Інші країни Європи відкрили свої кордони громадянам ЄС, дипломатам, людям з дозволом на роботу чи посвідкою на проживання.

The New York Times повідомило, що країни Європейського Союзу можуть відмовитись відкривати свої кордони для мандрівників з Росії, США, та зокрема України після 1 липня через спалах коронавірусу.

Натомість "Євроньюз" повіломило, що Україна зазначена серед держав, мешканцям яких можуть відкрити в’їзд до ЄС.



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