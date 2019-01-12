Лоукости – зручні повітряні "маршрутки": перевірено на собі

Цьогоріч злітав на Новий рік у Люксембург, в одну із найдорожчих країн Європи, між іншим. Обійшлися квитки туди й назад лише 70 євро! Це, звісно, не три копійки, але ж відстань дві тисячі кілометрів!

Усе завдяки лоукосту, а саме завдяки Wizz Air. Літаком прибули до німецького Франкфурта за 530 грн, а звідти ще триста кілометрів автобусом за 600 грн, тобто літак з Києва, яким я здолав більшу частину відстані, мені обійшовся дешевше за автобус!

Лоукости, які з'явилися в Україну – Wizz Air, Ryanair, а тепер і вітчизняний SkyUp – це просто щось неймовірне. Раніше міг лише читати в інтернеті про те, що в Європі з країну в країну можна здійснювати перельоти за 10 євро, а тепер і з України можна за "смішні гроші потрапити до Європи.

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Що таке лоукост?

Лоукости або так звані "дешеві перельоти" – це авіакомпанії, чиї літаки працюють в "режимі маршрутки". Тобто вони не простоюють на землі, а здійснюють за день три-чотири рейси. Все відбувається буквально так: чекаєш в аеропорту на відправлення, літак приземляється, виходять пасажири, а людей вже ведуть на чергову посадку, поки доходиш до трапа, екіпаж встигає прибрати салон після попередніх пасажирів, а наземні служби – встигають викачати туалети й залити свіже пальне – літак злітає. Від приземлення до злету не минає й години. Завдяки такому "режиму маршрутки" бюджетні авіакомпанії можуть ставити низькі ціни на квитки.

Лоукости не мають кас, квитки потрібно купувати на сайті та роздруковувати – це дозволяє компанії економити значні кошти на утриманні офісів і співробітників. Є ще певні нюанси – до прикладу, багаж в ціну квитка не входить, з собою можна взяти лише ручну поклажу. Хочеш везти більше – доведеться доплачувати за багаж. То ж летіти лоукостом із величезною 30-кілограмовою валізою, як ми звикли це робити, коли прямуємо на відпочинок до Египту чи Туреччини, банально не вигідно і про це треба знати, обмежуючи себе у багажі.

Лоукости – це нове у нашому житті. Може комусь важко розібратися в усіх нюансах і це відлякує, насправді, нічого складного немає. Пам'ятаєте, як нас лякали банківські картки, на які зарплати перераховували і як усі вишиковувалися в черги, щоби зняти з тієї картки все до копійки? На щастя, те все в минулому, розібралися з картками й зрозуміли, що картки – це зручно. Так само з лоукостами – треба лише один раз спробувати, а потому вас вже не відтягнеш від пошуку дешевих квитків, слідкування за регулярними акціями від авіакомпаній й від планування майбутніх подорожей Європою. Це – недорого і доступно нині мало не кожному українцеві.

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